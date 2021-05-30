В День защиты детей российский бренд одежды Akhmadullina Dreams запускает сотрудничество с благотворительным фондом «Алёша». С 1 по 10 июня компания будет автоматически перечислять 100 рублей с каждой онлайн- и офлайн-покупки на помощь больным детям.

«Создавать внесезонные, всегда актуальные тренды – одна из основ концепции Akhmadullina Dreams. Помогать и делиться – самый главный вневременной тренд, о котором бренд стремится рассказывать своей аудитории, задавая вектор на лучшее в мире. Фонд „Алёша“ делает невозможное возможным уже на протяжении 12 лет, спасая детские жизни, оплачивая лечение и реабилитацию малышей, позволяя им чувствовать себя нужными и самое главное – быть здоровыми», – рассказали в компании.

Фонд «Алёша» начинался как волонтерская организация, которая занималась организацией мероприятий для воспитанников детских домов. Затем команда стала помогать детям с тяжелыми заболеваниями, оплачивая лечение и реабилитацию малышей, позволяя им чувствовать себя нужными и самое главное – быть здоровыми. За годы работы организация собрала средства для помощи сотням детей, пишет Fashion Network.

«Искренняя вера в чудо, добрые эмоции и важные смыслы, переданные через наивные истории волшебных героев, всегда лежали в основе ДНК Akhmadullina Dreams. В этот раз бренд вместе с фондом «Алёша» предлагает всем присоединиться к доброму проекту», – рассказали представители бренда.

Akhmadullina Dreams не первый раз проводит благотворительную акцию. Так, в преддверии Нового года бренд объединил усилия с благотворительным проектом «Доброшрифт» и представил новогодние витрины, на которых расположился QR-код. С помощью кода можно было сделать пожертвование, а все средства были перечислены в фонд проекта.