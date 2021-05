Гурам Гвасалия посвятил коллекцию Vetements весна/лето 2022 современному digital-миру и фильму «Матрица». Это стало понятно еще по виртуальному приглашению, оформленному в фирменных цветах картины, а сам лукбук бренда был опубликован в Instagram Stories.

Дизайнер задается вопросами: «Что такое реальность сегодня? Неужели мы по-прежнему заперты в наших собственных домах? Теряем ли мы тактильные ощущения и человеческую связь? Потребляем ли мы интернет или интернет поглотил нас? Живем ли мы в матрице?», пишет Elle.

По мнению Гвасалии, пандемия упрочнила связь людей с компьютерами и смартфонами, несмотря на все их попытки поскорее вырваться на природу. Это противодействие как раз и отражается в 129 представленных образах. Костюмы и пальто с выразительной линией плеч, платья в цветочек, спортивные костюмы, ботфорты и парки – самые узнаваемые силуэты Vetements в новой коллекции выглядят как часть виртуальной реальности.

Принт для лакированных костюмов изображает цветные кабели, цветы на вещах выглядят неестественно и вызывающе пестро, на платьях угадывается зеленый код из «Матрицы» (четвертая часть фильма как раз запланирована на 2022 год), а сами образы в лукбуке представлены на прозрачном фоне из фотошопа, отмечает Buro 24/7.

Коллекция слоганов Vetements на футболках и свитшотах пополнилась следующими: «The devil doesn’t wear Prada» (Дьявол не носит Prada), «Hotter than your Ex, better than your next» (Горячее твоего бывшего, лучше твоего следующего) и «Utopia» (Утопия). Последнее слово написано синей ручкой на серых костюмах и белых рубашках. Образы дополняют кулоны в виде сердец и массивные цепи. Среди прочих вещи из новой коллекции Vetements примерила 19-летняя Ульяна Добровская – дочь актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой. Она показала два образа: платье с уже знаковым для бренда огненным принтом и черное платье с драпировкой в сочетании с высокими сапогами.