В прошлом году в Сочи, в историческом здании морского вокзала, открылся обновленный магазин Louis Vuitton. В большом пространстве, расположенном на берегу моря, представлен широкий ассортимент одежды, сумок, багажа, аксессуаров, обуви, ювелирных и часовых коллекций и ароматов из линейки Les Parfums Louis Vuitton. Уникальная деталь интерьера бутика, которая сразу приковывает внимание покупателей, – это потолок, украшенный тысячью цветов в стиле оригами. Такой декор отсылает к знаменитой коллекции предметов интерьера Louis Vuitton Objets Nomades, пишет Vogue.

На мировой уровень сочинский курорт вышел благодаря, во-первых, прошедшим в городе Зимним Олимпийским играм в 2014 году, а во-вторых – высоким ценам буквально на все. С тех пор стоимость аренды жилья, продуктов и развлечений в Сочи выросла как минимум в два раза, а luxury-бренды стали обращать особое внимание на Российскую ривьеру.

Открытием бутика «дружба» французского модного Дома и Сочи не закончилась. Впервые в своей истории Louis Vuitton представил сумку с названием российского города. На красочной Onthego из капсульной коллекции By The Pool гордо красуется слово Sochi. Аксессуар – ода лету: голубой цвет, переходящий градиентом в белый, соломенные вставки, надпись солнечного желтого цвета и трогательный шарм в виде ракушки.

Сумка будет эксклюзивно представлена в магазине Louis Vuitton Сочи в ограниченном количестве.