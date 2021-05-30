Эра офлайн-показов возвращается – Saint Laurent и Valentino готовы пригласить верных друзей на свои шоу уже летом этого года. Что интересно, оба бренда выбрали в качестве направления Венецию.

Так, презентация новой осенне-зимней кутюрной коллекции Valentino состоится в городе каналов 15 июля и пройдет с небольшим числом гостей. «Моя следующая кутюрная коллекция будет называться Valentino Des Ateliers, и общий подход к ней во многом заложен в этом названии. Я поставил перед собой задачу собрать симфонию разных душ, умов и творческих идей. Вся эта энергетика и привела меня в Венецию. Этот город совершенно искренне и спонтанно создает вибрации искусства, театра, музыки, архитектуры, кино и всего, что связано с творчеством. Венеция – это основа коллекции Valentino Des Ateliers», – приводит Buro 24/7 слова креативного директора итальянского бренда Пьерпаоло Пиччоли.

Трансляцию показа можно будет посмотреть в социальных сетях Valentino и на платформах итальянской Федерации моды.

Saint Laurent также выбрал Венецию для проведения своего первого с февраля 2020-го офлайн-шоу. В прошлом году модный Дом отказался от участия в привычном графике Недели моды в Париже, сосредоточившись на качестве коллекций без привязки к строгим дедлайнам. На показе Saint Laurent можно будет увидеть инсталляцию современного художника Дуга Эйткена, созданную им по заказу Энтони Ваккарелло. Эйткен известен как автор произведений с использованием фотографий, скульптур, видео и звука. В 1999-м он был удостоен «Золотого льва» Венецианской биеннале за работу «Electric Earth». А два года назад другая работа Эйткена, «Сад», вошла в масштабный проект «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» московского Музея современного искусства «Гараж», пишет Vogue.