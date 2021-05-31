Вирджил Абло представил первую полноценную коллекцию солнцезащитных очков своего бренда Off-White. Американский дизайнер разработал 6 авангардных унисекс-оправ.

Как отмечает журнал Grazia, дух 80-х отражается в ярких массивных оправах цвета фуксии, желтого и электрик, а также в моделях с полупрозрачными стеклами. При этом минималистичные солнечные очки в стиле 90-х в темных цветах получились очень графичными: овальные с тонкой металлической оправой и прямоугольные в ацетатной. Линзы всех очков изготовлены из стекла.

Солнцезащитные очки Marfa очерчивают лицо узким, вытянутым «кошачьим глазом» в эффектном ярко-розово-белом цвете. Manchester представляет собой подобие очков 1980-х годов с перевернутой трапециевидной формой линз, а The Cape – отсылка к 1990-м годам с овальной оправой из натурального металла. Линия также включает предыдущие стили Off-White, в том числе фирменную форму Virgil, прямоугольный силуэт Arthur, увеличенную оправу Tropez и солнцезащитные очки Cady, отмечает FashionTime.

Дизайнер считает, что такие солнечные очки подойдут любому человеку независимо от пола и возраста. «Я не верю в гендер, я верю в дизайн», – отметил Вирджил Абло.

Первую полноценную коллекцию оправ Off-White снимали два украинских фотографа – сестры Таня и Женя Постернак. Героями кампейна выступили супермодель Хелена Кристенсен, исполнитель Lil Dre и модель Жюстин Мэй Битикон.

«Я выбрал Хелену, Джастин и Lil Dre, потому что каждый из них представляет разные мировоззрения и взгляды, но каждый из них воплощает все, что, как я считаю, олицетворяет Off-White: креативность, настойчивость, уверенность», – приводит L’Officiel слова Абло.

Коллекция поступит в продажу в июне 2021 года, а сейчас она доступна для предварительного заказа на сайте Off-White. Цены на очки варьируются от $270 до $405.