27 мая Санкт-Петербург отпраздновал свой 318-й день рождения. Ко Дню города бренд St. Friday Socks выпустил новую коллекцию, посвященную мемам и символам города на Неве. В ее основе – отсылки к популярным туристическим местам и кулинарным брендам: в капсуле соединились Эрмитаж, котики, корюшка, Ростральные колонны, горячие пышки, чайки и кинематограф, за который отвечает сериал 90-ых «Бандитский Петербург», пишет «Собака.ru».

Таким образом St. Friday Socks представил шесть моделей, которые образуют своеобразный путеводитель по городу. «Ростральные колонны», «Баклан Арена», «Сладкая загадка сфинкса», «Корюшка пошла», «Белые ночи, серые дни», «Бандитский Петербург» – каждая пара носков рассказывает свой сюжет и историю.

Главным героем лукбука стал Гулливер, который прогуливается среди всего локального великолепия. Великан наслаждается классическими радостями гостей города: восторгается архитектурой Васильевского острова, просыпается на лужайке у Исаакиевского собора, выпускает корюшку в каналы Петербурга, подкармливает местных сфинксов пышками. Естественно, туристический маршрут он проходит в тематических носках, соответствующих сюжету снимка, пишет New Retail.

Петербургская коллекция доступна на сайте St. Friday Socks. Цена за пару – 399 рублей, а тематический набор обойдется в 1955 рублей. Бонус обладателям полной петербургской серии – седьмая пара носков «Одна нога здесь, другая – там».