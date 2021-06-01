В прошлом году произошел настоящий бум брендов красоты, основанных разными звездами. Селена Гомес, Холзи, Мадонна, Дженнифер Лопес и многие другие звезды разработали собственные бренды косметики для макияжа и ухода за кожей.

На днях стало известно, что собственную бьюти-линию может запустить Гарри Стайлз. Певец подал заявку на регистрацию товарного знака. Название будущей марки Стайлза пока неизвестно.

Фан-аккаунт @TheHarryNews обнаружил документы, где артист указан как директор новой компании по производству косметики и парфюмерии Pleased As Holdings Limited. В документах также упоминается Эмма Спринг, ассистентка Гарри и мать его крестника Арло, для которого певец даже сделал татуировку. Она числится вторым директором компании, рассказывает Buro 24/7 UA.

Долгие годы певец является поклонником аромата Tobacco Vanille от Tom Ford. А когда он был ещё в составе группы One Direction, то с 2013 по 2015 группа выпускала именные духи с ароматом сладкого арбуза. Но тогда этот продукт был скорее ориентирован на многочисленных юных поклонниц бойз-бенда, отмечает портал MainStyle.