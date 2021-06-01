Дебютная коллаборация топ-модели и актрисы Саша Лусс и российского бренда L’AIR оказалась настолько успешной, что партнеры решили продолжить сотрудничество. Вслед за блестящими вечерними нарядами, в которых подруги-модели и инфлюенсеры блистали на красных дорожках столичных мероприятий, пришел черед летней капсулы, пишет Elle.

В коллекцию вошло четыре костюма одинакового кроя, но разных цветов: черного, нежно-розового, молочного и изумрудно-зеленого. «Очень люблю этот костюм – это ровно то, что я хотела: 70s meet 80s», – поделилась Саша у себя Instagram.

Все вещи из линейки выполнены из экологичного материала, который практичен при носке. Лен не нагревается, поэтому идеально подойдет для летнего сезона. Также костюмы можно кастомизировать: бренд предлагает ушить или удлинить жакет и брюки, а также отшить комплект на заказ в вашем любимом цвете.

«Мы хотели создать универсальный комплект, который можно носить как вместе, так и порознь. И днем, и вечером. Перевязать жакет поясом, чтобы подчеркнуть талию или, наоборот, убрать назад, расстегнуть пуговицы, надев под низ кроп-топ. Даже не знаю, какой вариант мне нравится больше», – приводит Vogue слова модели.

Коллаборация L’AIR x Sasha Luss уже представлена на сайте бренда.