Почему-то принято считать, что бра на каждый день должен быть сделан исключительно из гладких материалов, чтобы не быть заметным и не создавать диссонанс с казуальным или спортивным образом. Сегодня это совершенно не обязательное условие! Необязательно отдавать предпочтение только скучным, классическим комплектам для повседневной носки. Можно выбрать современное и функциональное, но вместе с тем кружевное нижнее белье.

Такое есть, например, у бренда Triump в обновленной культовой линейке Amourette. Кружево бра и трусиков – плоское и тонкое, а значит не заметное под одеждой. Такое белье вы сможете носить абсолютно всегда и с любой одеждой.

Вдохновением для создания моделей коллекции послужило наблюдение за весенним пробуждением природы. Дизайнеры Triumph отправились в лучшие ботанические сады по всему миру и много наблюдали за деревьями и цветами, за разнообразием фактур, оригинальностью форм и простотой линий. Кружево на моделях украшено экзотическими флористическими мотивами, а также стильными геометрическими линиями, имитирующими структуру растений. Зелёные, синие и ягодные тона, вдохновленные природой и ее натуральными красками, как нельзя лучше подходят для свежего весеннего образа.

Комплекты бренда обеспечивают идеальную посадку, премиальные материалы и лучшую поддержку даже для пышных форм (размер чашки D+). Причем обладательницы большой груди смогут примерить на себя и модели без бретелей. Дизайнеры и конструкторы бренда позаботились о том, чтобы бра справлялись с задачей поддержки груди.