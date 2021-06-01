Лето наконец-то пришло, а это значит, что пора подумать о выборе нового купальника для отдыха у бассейна, на природе или поездки на море. Если вы интересуетесь модной повесткой, то наверняка знаете, какие дизайны и цвета купальников актуальны в этом сезоне. Мы же в этом материале расскажем вам, где найти такие модели.

Бренд Hunkemoller выпустил летнюю коллекцию - коллаборацию с сестрами - близняшками Валентиной и Шайенн Паде, звездами немецого телевидения, куда вошли самые трендовые купальники лета 2021. Выбор девушек главным лицом линейки неслучаен. Сестры – давние поклонницы бренда, поэтому с радостью согласились на предложение дизайнеров Hunkemoller создать коллаборацию и помочь девушкам встретить лето во всеоружии.

Говоря о купальниках, стоит отметить, что всегда в моде женственные силуэты. Модели купальников коллекции-коллаборации отличаются притягательными дизайнами, которые созданы, чтобы подчеркивать достоинства фигуры. Создается такой эффект с помощью таких приемов: высокая талия, вырезы на бедрах, бра без бретелей, подчеркивающие красивую женскую грудь, шею и ключицы.

Для того чтобы выбрать трендовый купальник, следует обратить свое внимание на модели актуальных цветов. Главными оттенками этого лета Pantone Fashion Color Trend Report назвал нейтральный серый и сияющий желтый. В новой линейке Hunkemoller как раз представлены модели в этой палитре.

Не теряют свою актуальность и анималистичные принты. Розовый леопард – новое видение этого тренда, совмещающее в себе дерзость хишного принта и мягкость розового цвета.

Ну и напоследок нельзя не упомянуть тренд на экологичность. Переработка материалов, уменьшение количества воды, задействованной в производстве стали нормой современности для многих передовых брендов, поддерживающих принципы устойчивого развития. Hunkemoller создает купальники из переработанного полиэстера Repreve, известного высочайшей эластичностью и способностью быстро отводить влагу. Благодаря этому качеству полиэстера купальники высыхают значительно быстрее, чем те, которые сделаны из традиционных материалов.