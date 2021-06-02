Lyna+ создает одежду, которая призвана делать людей счастливее. История бренда началась с открытого в 2015-ом году ателье, которое производило высококачественный трикотаж по индивидуальным меркам на заказ. Следующие несколько лет бренд посвятил формированию процессов и оттачиванию уникального стилистического видения. Совершенствовались технологические наработки, лекала, методики и приемы, чтобы на свет появились небольшие капсульные коллекции из премиального трикотажа.

Трикотаж был выбран в качестве визитной карточки бренда не случайно. Создание трикотажных изделий всегда завораживало креативного дизайнера марки Юлию Крестинину:

"Вы берёте в руки всего одну ниточку из которой в дальнейшем получится платье или свитер. Нужно заранее продумать, в какой фактуре она раскроется максимально эффектно, какую плотность и какой рисунок выбрать, чтобы будущая одежда держала форму, не растягивалась, была в меру мягкой и уютной - это очень интересный и увлекательный процесс".

Вся одежду бренд Lyna+ выпускается на собственном производстве в Москве преимущественно из итальянской пряжи. А собственное производство помогает контролировать объем складских запасов и не допускать перепроизводства одежды. Также на базе бренда существует сервис индивидуального изготовления, который позволяет выпустить любую модель коллекции в том цвете, в каком пожелает клиент.

Над каждой коллекцией работает команда профессионалов: технологов, дессинаторов, вязальщиц и кеттельщиц, а также дизайнер и конструкторы. Ознакомиться с каталогом и лукбуком коллекции подробнее можно на официальном сайте бренда.