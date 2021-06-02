Стало известно точное место проведения показа новой круизной коллекции Dior, который запланирован на 17 июня. Он состоится на древнем стадионе «Панатинаикос», расположенном в Афинах.

«Панатинаикос» изначально был построен как ипподром, около 330 г. до н. э. Его полностью перестроили из мрамора под стадион на 50 000 мест при греко-римском сенаторе Героде Аттике к 144 году нашей эры. Этот стадион в Афинах – единственный в мире, целиком построенный из белого пентелийского мрамора. Археологи раскопали его в 19 веке, пишет L’Officiel.

Затем стадион был долгое время заброшен, но в 1896 году на нем прошли первые в современной истории Олимпийские игры. Он также использовался во время Олимпиады в Афинах 2004 года.

Как отмечает InStyle, для Dior Греция всегда была источником вдохновения – сам Кристиан Диор организовывал культовую съемку кутюрной линейки для Paris Match на фоне Акрополя, а позже новые креативные директора обращались к культуре и мифам этой страны.

Показ круизной коллекции французского модного Дома также знаменует 200-летие независимости Греции. Мария Грация Кьюри традиционно привлекла к работе над коллекцией и декорациями местных художников и ремесленников.