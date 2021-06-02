Levi’s запустили кампанию #МояИзнанка, цель которой – привлечь внимание к стереотипам, с которыми ежедневно сталкиваются девушки в современном мире. В проекте приняли участие актриса Ирина Горбачева, стендап-комик Ирина Мягкова и участницы музыкальной группы «Кис-Кис» Алина Олешева и Софья Сомусева. В коротких видеороликах на YouTube героини рассказывают о том, с какими стереотипами им пришлось столкнуться.

«„Женской дружбы не существует“ – я часто слышу это заблуждение, так же как „не существует дружбы между мужчиной и женщиной“. Я умею, дружу годами и могу полностью положиться на своих подруг, работать с ними и творить! Я хочу развеять миф, что удел женщин – вступать в змеиные кланы и плести интриги, сплетничать и распускать друг про друга слухи», – рассказала Алина Олешева. «Думаю, каждой хоть раз говорили, что ты должна что-то только потому, что ты девушка. Для меня это странно», – добавила Ирина Мягкова.

Примеры героинь проекта призваны вдохновить общество на перемены и запустить локальное движение за право быть собой. «Большинство девушек каждый день сталкивается со стереотипами, проще говоря, ложным представлением о том, какими они должны быть. Но это не всегда соответствует реальности, однако заявлять об этом вслух по-прежнему не принято. Молчание как реакция на услышанный стереотип давно является нормой, но если молчание – это знак согласия, то пора начать говорить», – отметили представители бренда.

Levi’s предлагает всем присоединиться к движению по борьбе с неправильным представлением о девушках. Для этого нужно сделать фото в вывернутой наизнанку одежде, также можно создать цифровую футболку со стереотипом и поделиться своей историей в соцсетях с хештегом #МояИзнанка.

Каждую неделю бренд будет дарить авторам самых интересных публикаций 70 фирменных футболок с фразами, развенчивающими стереотипные представления о женщинах. Среди них можно найти такие: ««Девушка должна вдохновлять» А я хочу создавать»; ««Девушки – слабый пол» А у меня большой рюкзак и билеты на Эльбрус»; ««Девушка должна быть гибкой» А я хочу быть честной».