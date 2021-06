Донателла Версаче и Леди Гага приготовили сюрприз для своих фанатов в виде совместной капсульной коллекции. Ее выход приурочен к началу месяца прайда («месяц гордости» представителей ЛГБТ+), а ее главным мотивом стала радуга в цветах флага сообщества ЛГБТ+, пишет Harper’s Bazaar. Кроме того, коллаборация посвящена 10-летию альбома Леди Гаги Born This Way.

Первая половина капсулы состоит из специально разработанной футболки и берета с «радужным» принтом и культовым логотипом Медузы. Оба товара можно найти на официальном сайте Versace. Но главной вещью стала точная копия кожаной куртки, которую Донателла Версаче создала для гастрольного тура Леди Гаги Born This Way Ball Tour в 2011 году. Эта модель с острыми плечами и металлической сеткой была изюминкой гардероба певицы в то время. На ее создание дизайнер потратила 400 часов работы. Куртка будет выставлена на онлайн-торги через платформу Omaze.

«Я так рада снова стать партнером Леди Гаги и Born This Way Foundation. Наша дружба и наши усилия по продвижению равенства, разнообразия и интеграции со временем только укрепились. Прошло 10 лет с тех пор, как мы создали образы для ее тура Born This Way Ball Tour, поэтому мы решили перевыпустить кожаную куртку – одну из моих любимых вещей в туре – и выставить на аукцион по великому делу. Гага и ее фонд так вдохновляют, мне нравится их работа с уязвимой молодежью и ЛГБТК + сообществом», – приводит L’Officiel слова Донателлы Версаче.

Все средства от продажи вещей будут перечислены в благотворительный фонд певицы Born This Way Foundation. Как отмечает Vogue UA, Леди Гага любит многие бренды, однако в ее сердце всегда было особое место для Versace. В предыдущие годы она выражала свою приверженность модному Дому несколькими способами: надевала наряды бренда во время выступления на Суперкубке в 2017 году, появлялась в рекламной кампании бренда весна-лето 2014 и посвящала трек на альбоме «ArtPop» самой Донателле.