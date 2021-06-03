Украинский бренд головных уборов Ruslan Baginskiy представил кампанию новой летней коллекции, которую снял южноафриканский фотограф Хенрик Пуриенн. Известный своей игривой, чувственной, эротической эстетикой, ранее он сотрудничал с The Attico и Saint Laurent.

Вместе с датской моделью Натасьей Мадсен, Пуриенн сбежал подальше от людских глаз на райское побережье Кейптауна. В съемке принимали участие только фотограф и модель – никаких стилистов, визажистов и ассистентов, отмечает Harper’s Bazaar.

«Хенрик живет в своей собственной вселенной: там всегда светит солнце, вокруг пляжи с раскаленным песком и гедонистический климат. Его праздная жизнь не терпит лишних глаз, и в этом проекте мы решили полностью довериться видению фотографа», – рассказали в Ruslan Baginskiy.

В результате получилась практически интимная история, визуальный рассказ о летнем побеге влюбленной пары на побережье Кейптауна. В их чемодане – минимум вещей и соломенные головные уборы из весенне-летней коллекции Ruslan Baginskiy: широкополые шляпы, минималистский клош, украшенное массивной цепочкой канотье и bakerboy cap из двух видов соломы, пишет Vogue UA.

Аксессуары украшены жемчужными нитями, кораллами, колосками пшеницы, кожаными завязками и логотипом RB.

Полная коллекция представлена на сайте бренда.