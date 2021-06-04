Традиционно Фестиваль собрал самых талантливых детей из разных городов России и стран ближнего зарубежья.

Участники смогли попробовать свои силы в следующих конкурсах Фестиваля:

Вокальный конкурс Song Stars International

Хореографический конкурс Dance Stars International

Конкурс Fashion Stars International

Конкурс «Theatre Stars International»

Конкурс «Martial Arts Stars International»

И самый престижный конкурс Фестиваля – Конкурс обаяния и таланта «Маленькие мисс и мистер Россия 2021».

Чтобы попасть на Фестиваль во многих городах России прошли региональные отборочные туры, по итогам которых победители представляли свои регионы на Фестивале моды и талантов «Stars International 2021». Церемония награждения Фестиваля открылась грандиозным шоу-показом «Children Haute Couture», в котором модели со всех уголков России представили эксклюзивные дизайнерские наряды Высокой моды от @personamodel. Мероприятия поддержали ведущие медиа-партнеры и лучшие глянцевые издания России.

Семь дней участники готовились, репетировали и волновались, но вместе с тем они успевали и отлично отдохнуть, и посетить внеконкурсные мероприятия Фестиваля. Открылась программа Фестиваля походом в парк развлечений «Сказка», а первым мини-испытанием для участников в этом сезоне стала фотосессия в русском стиле в сказочно красивой локации Aiwa от партнеров Фестиваля студии «Креативик-фото». Конкурсанты номинации Fashion приняли участие в фотосессии дизайнерских костюмов молодого дизайнера Виктории Климычевой, бренд «Mariposik by Viktoria Klimicheva». Завершилась развлекательная программа Фестиваля захватывающим квестом «Джуманджи» и походом в Музей моды под руководство Оксаны Федоровой.

А на сцене 31 мая 2021 года в конкурсный день Фестиваля было на что посмотреть. Традиционно яркий и красочный Фестиваль с каждым годом становится все ярче и красивее! В этом году Фестиваль снова прошел на самой уникальной площадке России – в цирке танцующих фонтанов «Аквамарин». Отличный свет, профессиональный звук и медиа-сопровождение – постоянные составляющие проектов Фестивального движения «PersOna» дополняли потрясающие танцующие фонтаны и необычайно яркие и красочные выходы от участников конкурса «Маленькие мисс и мистер Россия». Жюри отметило традиционно высокий уровень подготовки конкурсантов, который стал хоть и ожидаемым, но всегда приятным дополнением к общей атмосфере праздника!

Гостями и членами жюри Фестиваля традиционно были медийные лица отечественного шоу-бизнеса: профессионалы в сфере вокала, моды, популярные актеры театра и кино, также представители партнеров Фестиваля. Топ – фотограф Проекта Юрий Ядров. Подарков на 14-м сезоне было как всегда много. Это и публикация в глянцевых журналах «Babyer», «The Names», «Дети в шоубизе», «Я пою», фотосессии от студии «Креативик-фото», Сертификаты от школы макияжа «Beauty transformation» и школы блоггеров «Лица» подарки от партнеров проекта: «Dubi», «Мастерская волшебства», «Shamshura», Батутного Центра «Небо», Парка «Сказка», компании «Аспа». И конечно же традиционные призы от организаторов Фестиваля для обладателей ГРАН-ПРИ. В этом сезоне - участие в Международном Фестивале «Неделя моды и искусств на Лазурном побережье Франции». Сертификат номиналом 700 евро.

Гран-При Международного фестиваля «Stars International 2021» Михайлова Алина, Чебоксары

Гран-При Всероссийского конкурса «Маленькие Мисс и Мистер Россия 2021» Ирина Каширская, Москва