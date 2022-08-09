В самом большом столичном торгово-развлекательном центре “Авиапарк” (400 тыс. кв.м.) в июле открылся новый бутик марки дизайнерской женской марки N.O.M.I. Для клиентов ТЦ это не первое знакомство с российским брендом - в 2018-2019 годах его коллекции можно было найти в корнере департмент-стора Trend Island. Зато теперь N.O.M.I получил новую прописку на 2 этаже центральной галереи прямо у знаменитого 23-метрового аквариума, который признан самым высоким в мире.

Бренд известен российскому модному рынку уже более восьми лет. Непрерывно исследуя главные тренды, новейшие предложения европейских фабрик по цветам и фактурам тканей, а также предпочтения клиентов, дизайнеры каждый сезон создают яркие и идеально сидящие платья, костюмы, тренчи и пальто, а также другие предметы гардероба и аксессуары. В настоящий момент новый бутик предлагает актуальный летний ассортимент стильной легкой одежды, ориентированной как на деловые поездки, так и досуг.

Сотрудничество с бизнес-школой Fashion Factory, академией маркетинга AFM, международной выставкой CPM - Collection Premiere Moscow, французским тренд-бюро Carlin, посещение мировых выставок Premiere Vision, съемки для глянцевых журналов и блогов, работа с известными fashion стилистами, модельными агентствами и фотографами - лишь малая часть жизни N.O.M.I, которая помогает создавать коллекции премиального качества и приобретать новых клиентов и поклонников по всей России.