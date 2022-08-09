Президент России Владимир Путин наградил предпринимателя Дмитрия Шишкина, основателя ГК «Портновская мануфактура SHISHKIN» и бренда одежды Putin Team, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации 8 августа.

Как говорится в документе, Дмитрий Шишкин отмечен наградой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Предпринимателем в короткий срок было создано масштабное швейное производство в Свердловской области, оснащенное самым современным оборудованием и ставшее первым в России «цифровым» швейным предприятием.

«Можно говорить о том, что мы с нуля за 15 лет создали свой бизнес, — комментирует Дмитрий Шишкин. — Сейчас, когда предприятия стали центрами разработки и внедрения новых отраслевых технологий в производстве одежды, имеют передовое техническое оснащение, высококвалифицированный персонал и многолетнюю практику реализации самых разных проектов мы „тиражируем“ успешный опыт. Предоставляем свои технические наработки другим производствам — улучшаем их работу посредством внедрения инноваций. Даем импульсы развития технологических компетенций — развиваем отрасль легкой промышленности в целом».

Как отмечают в компании, инновационность предприятия Дмитрия Шишкина заключается в использовании на всех этапах производства передовых технологий в области швейной промышленности: микропроцессорная техника, автоматизированные роботокомплексы, многоцелевые агрегатированные рабочие места, системы проектирования и управления. Следование этой концепции позволяет предприятию максимально оптимизировать работу за счет «перехода в цифру», создавать продукт высокого качества.

Ранее компании уже была присвоена Премия правительства РФ в области качества, по результатам международного аудита присвоен сертификат соответствия высшей категории, А++ International Apparel Federation (IAF), также предприятие имеет право использовать маркировку MADE IN RUSSIA.