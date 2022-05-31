Особенность коллекции M.REASON Лето 2022 — ее разнообразие и возможность найти свой образ: укороченные жакеты, яркие костюмы с брюками и шортами, расслабленные силуэты и оригинальные вырезы и завязки, открывающие спину. Бренд представил актуальную трендовую коллекцию, оставаясь верным принципам комфорта и высокого качества. Новые идеи и акценты можно использовать как средства выражения своих ценностей и индивидуальности. Коллекция поможет включиться в летнее настроение и зарядить энергией.

Укороченный жакет. Не только в тренд, отголосок 60-х и 2000-х, но и функциональная вещь. Визуально делает выше и стройнее. Жакет-трансформер дает возможность в любой момент примерить острый тренд, не отказываясь от классической формы.

Фигурные вырезы. Необычные вырезы и декоративные завязки — это безусловный тренд лета 2022. У каждой женщины будет возможность включить этот акцентный тренд в свой гардероб. Главное - найти собственный баланс и чувствовать себя комфортно, ведь уверенность в себе и своем выборе — важнее всего.

Athleisure. Стиль объединяет два понятия: спорт и досуг. Спорт — это не физкультура, а любовь к своему телу и комфорту, свобода самовыражения и активный образ жизни. В команде бренда учли три ключевых фактора — материал, посадку и функциональность, представив яркие образы повседневного гардероба и спортивного стиля, ориентированного на комфорт и функциональность.

Клетка виши. Клетка — один из любимых принтов бренда. Ее современные варианты могут иметь разный размер, цветовое решение и фактуру. Этот тренд вносит нотку расслабленности и стиля “прованс” в классические образы.

Трикотаж. Думая о лете, нельзя обойти одну из самых комфортных тканей, подарив большой большой выбор повседневных тонких облегающих трикотажных изделий. Легкий тонкий трикотаж, который еще недавно критиковали все стилисты – на пике популярности. И это правильно, свобода и комфорт превыше всего.

Романтичный стиль. Платья и цветочный принт - в тренде не единение с природой, а абстрактные цветы. Важно быть романтичной и женственственной. Актуальны крупные, порой даже слишком, цветы.