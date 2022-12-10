Черный Водяной Кролик. Животное, которое войдёт вместе с нами в 2023 год. Один раз в 60 лет он приходит к нам, поэтому в следующий раз мы увидимся только в 2083. Закрываем дела, покупаем не купленное и начинаем 2023 со свежими мыслями и новыми планами. Радуем родных и себя любимых.

«Лучшие друзья девушки — это бриллианты». Или серебро, или золото. Ювелирные, блестящие, дорогие — подходящие эпитеты к хорошему подарку. Минимализм или вся широта красоты ювелирных камней. Что выбрать?

Последние годы в мире украшений повторяются определенные критерии. Широкие стенки, большие камни, яркие цвета. Минимализм тоже остался. Тонкие и эстетичные кольца, серьги, цепи — всё есть. Комбинируем между собой разные варианты и будет вам счастье.

Российских брендов украшений сейчас достаточно, чтобы найти и свою ценовую категорию, и подходящие позиции под свой стиль.

qariqris.com

Qari Qris в переводе с грузинского означает «ветер дует». Прототип изделий создаётся дизайнерами в ювелирном воске. После модель из воска отливается и корректируется в металле и далее передается на производство для тиражирования. «В Qari Qris мы стремимся запечатлеть момент, поэзия которого в мимолетности. Придать форму тому, что невозможно осязать.». Название «Ветер дует» отражено в изделиях. Есть ощущение легкости и подвижности украшений. Широкий ассортимент — от обтекаемых форм до необычной текстуры.

sbleskom.ru

Бренд ювелирных украшений — Sbleskom. В декабре бренд выпустил новогоднюю коллекцию «Следуй за кроликом». Кроме классического и привычного цвета, есть позиции из серебра черного цвета с разной текстурой. Моносерьга, серьга-кафф, кольцо за счёт цвета смотрятся брутально. Каркасное колье-чокер, моносерьга с крупной вставкой эмали более универсальны. Впишутся как на выход, так и в офис в сочетании с рубашкой или свитером. Больше 20 коллекций можно найти на сайте. Помимо новогодней, есть коллекции «Краля», «Крутые тигры», «Поцелованная» и другие. Для подарка можно найти не один вариант. В социальных сетях можно посмотреть производство и этапы разработок украшений.

darkrain.store

Darkrain — бренд украшений из Санкт-Петербурга. Изделия создаются на российских фабриках из серебра с золотым или родиевым покрытием, с натуральными камнями. В новой коллекции «DARKRAIN TARO» отразили символы Таро в украшениях: «Ваше бессознательное находит отражение в разных событиях». Есть коллекция «Украшения унисекс». Для подарка подходит отлично. Бренд предоставляет возможность примерить свои украшения перед покупкой. Если не уверены в размере изделия, то можно заказать доставку нескольких украшений и выбрать подходящее на месте.

marisofi.ru

Бренд украшений MARISOFI начал свою историю в 2013 году. Звездные клиенты, легкость сочетания украшений между собой, попадание в тренды — лучшая реклама для этого бренда. «Мы верим, что благодаря украшениям вы даже в обычной футболке и джинсах легко сможете подчеркнуть свою индивидуальность и выделиться из толпы». В новинках - от фактурных колец до чокера из жемчуга находится большой ассортимент. Цепи из мужской коллекции порадуют в качестве подарка.

madeincosmos.ru

MADE IN COSMO — ювелирный бренд, создающий украшения из метеоритов. «Для своих изделий мы используем настоящие метеориты, относящиеся к железному классу.». В ассортименте бренда есть образцы метеоритов, собранные со всего мира. Кроме представленной линейки, можно изготовить изделия на заказ. Бренд MADE IN COSMO входит в состав участников Международной ассоциации коллекционеров метеоритов. На сайте есть образцы метеоритов, где можно почитать историю и приобрести отдельный фрагмент. Некоторые образцы метеоритов упали на Землю 100 лет назад. Украшения из такого материалов будет точно необычным и запоминающимся подарком по поводу и без него.

Украшение — это определенная энергетика, которая связывает владельца и это изделие. Соприкосновения с телом, повод, из-за которого оно было куплено, влияют на нас и наше ощущение.

Украшения — это память, выражение индивидуальности и ощущение защиты. Для каждого оно имеет свою историю и влияние. Такая покупка будет особенная - в подарок или для себя. Цена не важна, важно то, что вы вкладываете в это изделие.