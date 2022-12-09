Итальянский бренд Geox представил своего первого амбассадора бренда в России – актрису и телеведущую Юлию Высоцкую и презентовал новую капсульную коллекцию обуви и аксессуаров сезона весна-лето 2023, над которой дизайнеры Geox работали при непосредственном участии Юлии.

Презентация коллекции прошла в Москве в старинном особняке на Малой Ордынке, где присутствовала и сама Юлия Высоцкая, журналисты модных изданий, fashion блогеры.

Капсула Geox & Julia Vysotskaya получилась по-итальянски солнечной и яркой, благородной и женственной, стильной и практичной.

Коллекция состоит из двух линий. Первая линия включает три нарядных пары обуви в благородном коньячном и ультрамодном лавандовом оттенках: элегантные босоножки на высоком каблуке (9 см.) Geox New Eraklia, замшевые сникеры Spherica и благородные лоферы также из мягчайшей замши Geox Palmaria. Интересной деталью в дизайне обуви капсулы стали ремешки в виде шелкового платка с морским мотивом, напоминающим о солнечных пляжах Италии.

Вторая линия капсулы - эспадрильи на джутовой танкетке и босоножки на ультратонкой облегченной подошве в морскую полоску – функциональная и женственная обувь, которую так приятно носить летом.

«Выразительные босоножки на ультратонкой облегченной подошве Geox Naileen — многофункциональная база для любого летнего гардероба, а эспадрильи Geox Lampedusa – беспроигрышный вариант, когда нужна удобная обувь из натуральных дышащих материалов. В жарком городе я буду носить их с летящими платьями, платьями-рубашками и юбками из денима», - комментирует модели линии Юлия Высоцкая.

Объединяет обе линейки капсулы сумка кросс-боди Geox Palmaria Bag, которая также всем своим видом напоминает о лете, море и родной для бренда Geox Италии. Название сумки отсылает к живописному острову в Лигурийском море, а сочетание кожи и замши в светло-коричневом цвете и широкий текстильный ремень, который дополняет шелковый платок с подходящим по цвету принтом, создают приятный образ беспечности и обеспеченности одновременно.

Для капсулы был специально разработан логотип, который отражает стиль и настроение коллаборации и используется в качестве брендинга на предметах коллекции.