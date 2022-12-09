Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2023 года. Им стал красно-розовый оттенок (Viva Magenta 18-1750). Это гибридный оттенок, балансирующий между холодным и теплым с подтоном малиново-красного, одинаково подходящий как для цифрового, так и для реального мира, сообщила пресс-служба института.

«Это напористо, но не агрессивно — мы называем его кулаком в бархатной перчатке», — сказала вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

В заявлении говорится, что выбор цвета в этом году отражает «бунтарский» дух времени и возобновившийся интерес к творческим экспериментам после пандемии коронавируса. По мнению Pantone, «красный побуждает к экспериментам и самовыражению без ограничений».

Партнером Pantone в исследовании технологий и человеческой креативности стал Huge. Через AI-инструмент Midjourney команда создала визуальный манифест Viva Magenta, включив в него идеи, воплощенные в цвете, для создания захватывающего мира, в котором исследуются связи между природой и технологиями.

Пурпурно-розовые оттенки уже популярны в мире моды и красоты. Ожидается, что в этом году они будут приобретать все большую актуальность. Несмотря на то что ярко-розовый цвет актуален для современного общества, этот оттенок по-прежнему уходит корнями в природу, где его можно найти в тропических цветах и насекомых.