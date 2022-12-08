В Москве и Санкт-Петербурге открылись магазины косметической сети Oomph. Их запустил Дмитрий Азаров — партнер британской компании Lush в России. Oomph продолжит следовать многолетним ценностям Lush, придерживаясь принципов экологичного производства и не тестируя продукцию на животных.

В первом дропе Oomph — более 90 позиций для лица и тела. В их числе — шампуни, гели для душа, очищающие средства для лица, патчи и ароматизирующие средства для ванны с уже привычными говорящими названиями. Например, «Объем имеет значение» и «Queen of the Night».

«В Lush, при всей любви к бренду, мы были ограничены общей мировой стратегией. В работе над собственным проектом мы сможем предложить более свободный, креативный подход, в том числе и в разработке новых продуктов», — отметил Дмитрий Азаров. Так, в ассортименте сети будут появляться специальные сезонные и тематические коллекции, например банная линия.

Флагманом нового бренда станет обновленный магазин на Тверской, 4. Помимо косметики, там сохранится цветочная лавка Oomph Flowers, а на втором этаже появится кофейня Oomph с выпечкой и закусками от ресторатора Глена Баллиса.

Помимо офлайн-магазинов, продукция бренда также появится на маркетплейсах — первым партнером в декабре станет Ozon.