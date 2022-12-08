Онлайн-площадка Lamoda и производитель женской одежды и аксессуаров Guess выбрали необычный формат предновогодней кампании – адвент-календарь, доступный любому пользователю онлайн. Проект не только знакомит с сезонным ассортиментом бренда, но и предлагает идеи, как провести зимние месяцы.

«Представьте, что адвент-календарь не заканчивается на Рождестве. Открывайте окошки и вдохновляйтесь идеями, как провести зимние месяцы — нескучно, с заботой о себе и «игристым» настроением», – рассказывают в компании.

Так, среди идей календаря: «10 небанальных тренировок для тех, кому надоели классические упражнения в зале»; подборки фильмов о моде, для семейного просмотра и рождественского настроения от блогеров; список спа-процедур, которые легко можно повторить в домашних условиях, и многое другое.

Примечательно, что в этом кампейне Lamoda скорее делает ставку на полезный контент, а не на визуальный ряд. Проект был разработан и реализован креативной командой онлайн-площадки.