В четверг, 8 декабря в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Пространство идентичности» состоится дискуссия «Образы России в культуре и искусстве».

Секция пройдет 8 декабря в 14:00 на площадке РГУ им. А.Н. Косыгина, в Зале ученого совета, по адресу: ул. Малая Калужская, д. 1с3. Принять участие в секции можно и онлайн, по ссылке: https://meet.google.com/fcg-gtcx-krm.

Приглашаем к участию экспертов, преподавателей и студентов в работе секции «Образы России в культуре и искусстве» в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Пространство идентичности».

В рамках секции будут рассматриваться вопросы о том, как воплощается российская идентичность в искусстве и творчестве, какое отражение российское самосознание находит в искусстве, дизайне и культуре, а также как музейное пространство способно выразить и закрепить историю российских искусства и культуры.

Вопросы для обсуждения:

«Русский дизайн» – миф или реальность?

Современное искусство и традиции – противостояние или синергия?

Программа работы секции предусматривает секционные доклады, дискуссии, презентации. По итогам секции будет издан сборник материалов конференции в электронном виде и включен постатейно в наукометрическую базу РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Также участникам будут выданы сертификаты об участии.

Модератором секции выступит Квятковский Вадим Юрьевич, помощник ректора Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, секретарь Рабочей группы по вопросам укрепления общероссийской гражданской идентичности при Координационном совете Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.

Сомодератор Алфер Антон Викторович, президент Ассоциации участников индустрии моды “МОДНАЯ СЕТЬ”, председатель бизнес-кластера РАЭК Fashion Tech и комитета по цифровым технологиям СОЮЗЛЕГПРОМА, руководитель всероссийского проекта “ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS.