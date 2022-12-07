В концертном зале «Зарядье» в Москве во второй раз прошла торжественная церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Награду получили победители по 10 основным и одной специальной номинации.

Russian Creative Awards — единственная в мире кросс-отраслевая награда, объединяющая все 16 креативных индустрий. Она позволяет выявить идеи, которые завоевали признание широкой общественности и оказали мощный социокультурный эффект. Одним из инициаторов премии выступил Cергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

«Человеку, для того чтобы быть успешным в творческих креативных индустриях, нужно уметь нестандартно мыслить, смотреть на окружающих другими глазами, уметь мечтать, иметь мужество и смелость. Потому что, когда ты делаешь что-то впервые, нет никаких гарантий успеха. И каждый из успешных людей знает, сколько за спиной было ошибок и разочарований. Но этого мало. Для творческого человека кроме внутреннего стремления менять мир вокруг себя нужно еще уметь чувствовать запросы, мечты и стремления других, а во время вызовов понимать свою меру ответственности за то, что ты делаешь. Надо уметь быть со своей страной и своим народом», — заявил Сергей Кириенко.

В этом году на премию было номинировано около 2000 инициатив — география участников простиралась от Санкт-Петербурга до Якутска и от Мурманска до Ставрополя. Новшеством нынешнего года стало то, что выдвигать кандидатуры могли не только творческие союзы, гильдии или компании, но и физические лица. Оценивал заявки экспертный совет, в состав которого вошли 100 ведущих экспертов отрасли и представителей профессионального сообщества, внесших большой вклад в развитие креативного сектора России. Они сформировали шорт-лист лучших проектов, за которые впоследствии голосовали члены Большого жюри в составе 33 представителей из Москвы и других регионов России: ведущие профессионалы и лидеры креативных индустрий, руководители общественных и образовательных организаций, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов, государственных и частных компаний, признанные лидеры мнений и популяризации российского креативного бизнеса.

Все победители Russian Creative Awards стали обладателями эксклюзивной статуэтки в форме семечки, созданной дизайнерами из Академии Штиглица. Она символизирует собой метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса.

Победителей наградили в 11 номинациях. Наиболее массовой с точки зрения количества поданных заявок в этом году стала «Креативный социальный проект». Лауреатом признан сериал «Трудные подростки» от Национальной Медиа Группы (НМГ), который рассказывает о проблемах взросления через судьбы главных героев.

В номинации «Культурный код» победителем стал проект возрождения часовой мануфактуры «Ракета» в Петергофе. Производство было заложено еще Петром I в 1721 году, а свое название получило в честь полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году. В 2022 году мануфактура вновь открыла двери своего обновленного музея.

Лучшим «Цифровым проектом» 2022 года признана международная биеннале «Искусство будущего». Она открылась в Мультимедиа Арт Музее в Москве и собрала 60 художественных проектов, созданных на основе новейших технологий в областях нейросетей, робототехники, 3D-анимации, виртуальной и дополненной реальности. П

В номинации «Креативное пространство года» победителем стали Пакгаузы Нижнего Новгорода. Культурное пространство внутри ажурных металлических конструкций, которые являются объектом культурного наследия XIX века, было открыто в июне 2022 года.

«Событием года» стала Московская неделя моды, которую посетило свыше 1,6 млн человек. Мероприятие стало ключевым для российских дизайнеров, fashion-блогеров и профессиональных байеров.Награду в номинации «Событие года» Алексею Фурсину, руководителю департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, вручил Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг».

В номинации «Образовательный проект» премию получил Институт гастрономии Сибирского федерального университета, филиал INSTITUT PAUL BOCUSE в России, первое в нашей стране учебное заведение в сфере гастрономии. Его цель — создать инновационную образовательную среду, позволяющую профессионально обучать высококвалифицированных управленцев международного уровня для индустрии гостеприимства.

«Открытием года» жюри признало VK Play, запущенную весной российскую игровую площадку для любителей игр, разработчиков и авторов контента. Сегодня она объединяет в себе стриминг, киберспорт, каталог игр, игровое медиа и облачный гейминг. С апреля на VK Play появилось более 7 млн новых аккаунтов. Награду в номинации «Открытие года» Родиону Котельникову, директору департамента VK Play, вручил Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам.

Лауреатом 2022 года в номинации «Креативный регион» стала Республика Саха (Якутия), лидер по количеству федеральных инициатив с лучшей в стране системой поддержки креативных индустрий. Именно здесь создан первый в РФ креативный кластер с режимом территории опережающего развития, что дает налоговые льготы резидентам, находится самый активный предпосевной венчурный фонд и крупнейший на Дальнем Востоке IT-парк.

В номинации «Меценат года» победил Алишер Усманов. Возглавляемый им благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» занимает лидирующие позиции среди крупнейших некоммерческих организаций России, поддерживающих культурное и социальное развитие страны. Среди его партнеров все ключевые институции страны в области культуры и искусства с мировыми именами.

«Человеком года в креативных индустриях», по версии Russian Creative Awards, признан Валерий Гергиев, российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра.

Также в этом году был награжден победитель в «Специальной номинации» — организационный комитет премии выбрал его из общего числа номинантов. Награда присуждена Ярославу Дронову (Shaman). Певец самостоятельно продюсирует свое творчество и является автором слов и музыки всех своих песен. Он добился популярности благодаря интернету и сегодня, по данным сервиса «Яндекс Wordstat», стал абсолютным лидером среди российских артистов по количеству поисковых запросов.