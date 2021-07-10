Бренд «Крестецкая строчка» предлагает коллекцию платьев из экологичной и универсальной ткани на лето. Лён никогда не теряет актуальности, за счет открытой структуры не позволяет телу перегреться, а материал высокого качества быстро впитывает влагу и так же быстро высыхает. Несмотря на внешнюю легкость, лён отличается особой прочностью, поэтому можно не опасаться стирок в машинке.

На создание весенне-летней коллекции 2021 года дизайнера фабрики «Крестецкая строчка» вдохновил фильм «Москва слезам не верит». Вещи из коллекции декорированы ручной вышивкой, и идеально подходят для жаркой погоды, отмечает дизайнер бренда Александра Георгиева. Разработанные ей льняные изделия отличаются продуманным кроем и удобной посадкой, и подходя как для расслабленных летних встреч с друзьями, так и для рабочих будней.

Бренд одежды KRESTETSKAYA STROCHKA by Alexandra Georgieva запустил коллекцию одежды в рамках реализации масштабного проекта по возрождению и популяризации традиционного промысла в России и за рубежом. «Крестецкая Строчка» — это уникальный промысел, зародившийся в Новгородской области в 1860 году. Фабрика не только сохраняет традиции искусства Крестецкой строчки, но и обеспечивает новыми рабочими местами жителей деревень Новгородской области, а также заботится об окружающей среде.

Более подробно ознакомиться с коллекцией KRESTETSKAYA STROCHKA by Alexandra Georgieva можно в интернет-магазине бренда krstrochka.ru.