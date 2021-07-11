adidas в сотрудничестве с брендом Ivy Park, принадлежащим Бейонсе, представил коллекцию купальников Flex P для летнего отдыха на море или у бассейна. Для американской певицы она стала дебютом в сегменте одежды и аксессуаров для плавания, пишет Buro 24/7.

В капсулу Flex Park вошли слитные купальники и бикини для женщин, шорты-плавки для мужчин, футболки, сумки-шоперы, шлепанцы и панамы. Основным цветом стал оранжевый, который дополняют акценты белого цвета. Размерная сетка вещей – от XS до 4XL, отмечает L’Officiel.

Представители Ivy Park рассказали, что вещи созданы для того, чтобы подчеркнуть уверенность, самовыражение и индивидуальность их владельцев.

В кампании коллекции снялись ювелирный дизайнер и создательница косметической марки KNC Beauty Кристель Ноэль Кроули, а также актер и певец Куинси Браун.

В продажу Flex Park поступит 23 июля.