Ювелирная марка Avgvst представила новую коллекцию украшений для пирсинга из белого золота, которая была разработана совместно с мастерами московской андеграунд-косметологии «Кожа».

Как пишет Wonderzine, в неё вошли лабреты, кликеры и серёжки из белого и жёлтого золота, украшенные миниатюрными искрами, сердцами, а также каплями горного хрусталя и геральдическими крестами. Все они сочетаются с серьгами из других коллекций бренда.

При создании коллекции команда Avgvst придумала свой термин – «проектирование уха». Это стилизация проколов и подбор украшений для них с учетом анатомических особенностей, сделанных ранее проколов и индивидуальной формы вашего уха, отмечает «Афиша Daily».

Начать реализовывать свой «проект уха» можно, записавшись на сеанс в петербургской студии Avgvst. А в Москве бренд скоро организует пирсинг-бар.