Бренд Chapurin представил лимитированную коллекцию из семи белых рубашек, созданную в соавторстве с представителями разных направлений современного арта.

В проекте Chapurin Diaryприняли участие композитор и музыкант Кирилл Рихтер, актёр Гладстон Махиб, иллюстратор из Перми Настя Ковтун, фотограф Алексей Колпаков, стрит-арт художник Евгений Выгузов, хореограф Максим Севагин и танцовщица Большого театра Станислава Постнова.

Коллекция представляет собой серию рубашек по дням недели, которые можно приобрести отдельно или полным комплектом. Каждый из героев выбрал день в «неделе Chapurin» и разработал свой вариант дизайна рубашки, сконструированной мастерами бренда.

«Мы предложили нашим героям некий творческий «холст» - белое полотно рубашки, которое каждый из них изменил по своему вкусу и настроению», – рассказал Игорь Чапурин.

Коллекция Chapurin Diary, объединившая творческие амбиции столь разных людей, уже поступила в продажу и будет представлена в бутике Chapurin в Москве до начала осени.