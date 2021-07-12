21-летняя американская актриса и активистка Яра Шахиди, известная по ролям в сериалах «Черноватый» и его спин-оффе «Повзрослевшие», стала глобальным амбассадором Дома Dior. Теперь она будет представлять не только одежду, созданную креативным директором женской линии бренда Марией Грацией Кьюри, но и декоративную косметику, разработанную директором по макияжу Питером Филипсом, пишет InStyle.

Яру и до официального назначения амбассадором связывала тесная дружба с Dior. Слухи о возможном сотрудничестве французского Дома с актрисой появились еще тогда, как Шахиди работала с брендом в рамках кампании Dior Stands with Women в Международный женский день: девушка снялась в видеороликах, в которых она рассказала о своем активизме и пути к нему.

Кроме того, Яра как в повседневной жизни, так и на красных дорожках часто появляется в нарядах Марии Грации Кьюри. Последим ослепительным выходом было появление актрисы на премии Critics' Choice Awards 2021, для которой ее команда выбрала платье из кутюрной весенне-летней коллекции 2021.

Помимо всего прочего, девушка учится на дневном отделении в Гарвардском университете, где изучает общественные науки и занимается афроамериканскими исследованиями.

Как пишет Buro 24/7, за последнее время Dior назвал амбассадорами актрис Нину Добрев и Кристиан Серратос, участницу группы Blackpink Джису и модель Айрис Лоу.