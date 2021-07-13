

"Всемирная организация дизайна" (World Design Organization / WDO) сообщает, что были отобраны две заявки в шортлист городов, претендующих на право стать следующей "Мировой столицей дизайна" (World Design Capital / WDC) в 2024 году. Заявка Москвы, а также первая межнациональная заявка от Сан-Диего (США) и Тихуаны (Мексика) перешли в следующий этап.

«В сегодняшних социально-экономических условиях выбор "Мировой столицы дизайна" (WDC) представляет для нас гораздо более важную возможность показать, как города по всему миру используют дизайн для переосмысления и оживления своих городских пространств после пандемии, - заявил президент WDO Срини Сринивасан. - Представляя свои собственные уникальные дизайнерские нарративы, основанные на различных географических и культурных контекстах, обе заявки успешно продемонстрировали приверженность дизайну как средству повышения качества жизни».

Заявка Москвы, представленная Агентством креативных индустрий (ACI), подчеркнула давнее наследие дизайна, а также постоянные достижения дизайнерского сообщества города, особенно в области архитектуры и промышленного дизайна.

В рамках темы HOME (Human-Centred, Open, Multidisciplinary/Multicultural, Experimental) ориентированный на человека, открытый, междисциплинарный / мультикультурный и экспериментальный, заявка Сан-Диего - Тихуана, представленная Design Forward Alliance, говорит о культуре трансграничного сотрудничества и роли как технологий, так и инноваций в построении более взаимосвязанного сообщества.

Шорт-лист был составлен отборочной комиссией WDC 2024, в которую вошли семь международных экспертов в области дизайна, архитектуры, умных городов и городского развития. После объявления будет продолжен обмен мнениями с дизайнерскими сообществами, поддерживающих каждую заявку, чтобы комитет мог сделать окончательный выбор в октябре 2021 года.

2024 год ознаменует собой девятый цикл программы «Мировая столица дизайна» - проводимого раз в два года конкурса, в рамках которого города будут отмечены за эффективное использование дизайна для экономического, социального, культурного и экологического развития. Предыдущие названия включают Турин (2008), Сеул (2010), Хельсинки (2012), Кейптаун (2014), Тайбэй (2016), Мехико (2018), Лилль Метрополь (2020) и Валенсию в 2022 году.