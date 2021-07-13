Американский дизайнер обуви Амина Муадди, известная по сотрудничеству с Alexandre Vauthier и брендом Рианны Fenty, выпустила совместную коллекцию с люксовым брендом женских чулков и колготок Wolford. У марок схожая ДНК: они пытаются помочь женщинам выразить свою индивидуальность и сделать из увереннее в себе.

В капсуле представлены 17 предметов – девять моделей чулочно-носочных изделий и восемь моделей одежды: колготки в крупную сетку, знаменитый виниловые легинсы, боди, платья, обтягивающий комбинезон со встроенной обувью и чулки, украшенные кристаллами Swarovski.

Материалы, используемые в коллаборации, включают латекс, кружево, вискозный трикотаж и экокожу, представленную в ярко-зеленом, красном, черном, белом и телесном цветах.

«Я всегда была поклонником и клиентом Wolford. Для меня этот бренд олицетворяет качественные чулочно-носочные изделия и белье, являясь символом утонченной женственности. Когда ко мне обратились с предложением о коллаборации, я сразу согласилась, ведь я уже чувствовала связь с ДНК этого бренда, восхищаясь невероятным мастерством и стремлением к превосходству. Мне нравится создавать современные изделия, которые остаются всегда актуальными и заставляют тех, кто их носит, чувствовать себя увереннее. Считаю, что в этой коллаборации у нас получилось воплотить в жизнь наше общее видение», – приводит РИА Мода слова Амины Муадди.

«В компании Wolford всегда твердо верили в новаторский потенциал коллабораций: таланты партнеров способны обогатить наш ассортимент и бросить вызов нашему опыту. Креативность и актуальное видение Амины Муадди являются для нас новым и важным стимулом для изучения современной женственности и создания для современных женщин изделий, которые помогут им выражать свою индивидуальность», – отметила Сильвия Аззали, коммерческий директор Wolford.

Цены на изделия коллаборации колеблются от $90 до $4990. Коллекция уже представлена на сайте Wolford.com, а также в некоторых магазинах Wolford. Кроме того, капсула Amina Muaddi x Wolford будет доступна в универмагах Galeries Lafayette в Париже, Selfridges в Лондоне и Bergdorf Goodman в Нью-Йорке, а также миланском бутике Antonio, отмечает Shoes Report.