Супермодель, благотворитель и IT-инвестор Наталья Водянова стала официальным амбассадором Samsung Россия. В течение ближайшего года Наталья будет участвовать в продвижении мобильных устройств Galaxy, расширяющих возможности людей благодаря технологиям бренда. Компания заявляет, что разработанная линейка создана для свободного самовыражения и удобного достижения целей. Рекламная кампания смартфонов Galaxy S21 с участием супермодели стартовала на днях.

«Девиз Galaxy „Выходи за рамки возможного“ призывает не останавливаться на достигнутом и совершенствовать мир вокруг себя. Я поддерживаю такой подход, и мне как амбассадору бренда не терпится продемонстрировать, на что способны новейшие технологии», – отметила Наталья Водянова.

Как отмечает портал iXBT.com, с 2016 модель инвестирует в IT-индустрию и помогает развитию стартапов и компаний, цель которых – создание измеримого социально-преобразующего воздействия. Среди наиболее заметных инвестиций Натальи – Flo (приложение для репродуктивного женского здоровья), PicsArt (приложение для раскрытия творческих способностей), Loóna (приложение для сна). Наталья также является сооснователем приложения Locals.org для встреч в реальной жизни.

«Наталья Водянова – активный, целеустремленный и смелый инфлюенсер. Жизненные ценности супермодели и философия компании созвучны: каждый человек способен превратить мечты в реальность. Технологии Samsung открывают возможности, еще недавно казавшиеся фантастикой, и доказывают скептикам, что ограничения существуют только до момента их преодоления», – прокомментировал назначение нового амбассадора Samsung Всеволод Плохов, директор департамента корпоративного маркетинга Samsung Electronics Россия.