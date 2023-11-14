18-19 ноября в Ульяновске пройдет девятый сезон Недели моды Ulyanovsk Fashion Week. В этот раз темой яркого fashion-события станет «Мода и Музыка». В показах примут участие более 40 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Тольятти, Ижевска, Димитровграда и Ульяновска. Гостей Недели моды ждут стильные и неожиданные коллаборации дизайнеров с местными творческими сообществами, диджеями и музыкантами. Мода в этот раз будет звучать битами и ритмами. Хэдлайнером детского блока станет бренд Klimkova kids московского дизайнера Евгении Климковой. Основную программу откроет показ бренда SHCHUR супруги президента Калмыкии Елены Хасиковой.

Подробнее о региональной Неделе моды, ее значимости и перспективах в интервью рассказала генеральный продюсер Ulyanovsk Fashion Week Алиса Богатова.



— Как трансформировалась Неделя моды в Ульяновске с 2018 года?

— Так как это региональный проект, в самом начале у нас сложности. Заинтересованных дизайнеров, брендов одежды в Ульяновске было мало. Неделя моды, скорее, было нарицательным названием: она длилась один день, мы с трудом набрали 15 показов. Большая часть коллекций были любительскими.

Но от сезона к сезону мы совершенствовались, и дизайнеры и бренды росли вместе с нами. За 5 лет Неделя моды сильно изменилась: теперь она длится несколько дней, включает в себя деловую программу. В девятом сезоне будет два дня показов и более 40 брендов-участников. На нашей площадке побывали дизайнеры из Италии, Грузии, Китая. Программа становится все более насыщенной. Костяк, как и прежде, составляют ульяновские дизайнеры, но мы принимаем большие делегации гостей из других городов. И количество желающих приехать с каждым годом растет.





— Почему в этом году упор сделан на «Моду и Музыку»?

— У каждого сезона своя тема. Какой-то период мы делали отталкивались от современного искусства; затем развивали тему «Любовь». Сейчас это Музыка, в дальнейшем планируем развивать коллаборацию с театром и кинематографом. Неделя мода не может существовать в отрыве от других видов искусств. Она сама — живой организм, который постоянно меняется.

Музыка — важная составляющая модных показов. И музыка, и мода имеют свой ритм, который раскрывается в движении. И мне хотелось бы их подчеркнуть. Для этого мы соединим с модой несколько музыкальных направлений — молодежное, этническое, соло-исполнителей. Для нас особая честь и гордость, что на показе выступит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр.

— Что дает Неделя моды Ульяновску, самим участникам?

— Это событие было и будет центром притяжения ярких, талантливых, исключительных личностей и проектов. Я глубоко изучила историю российской моды, ее феномен. Поняла что наша уникальность — в создании особых историй, лимитированных коллекций. Именно поэтому в этот раз мы решили поддержать ателье, которые создают уникальную одежду, организовали для них специальный конкурс.

Одна из наши миссий — поддержка моды. Мы показываем брендам и дизайнерам, что они не одни, что есть комьюнити, которое для меня всегда было важно создать. И это дает большой толчок для развития, уверенность в своих силах.

— Как вас лично изменила Неделя моды?

— Я была журналистом, маркетологом, пиарщиком, занималась продвижением брендов одежды. По сути Неделя моды создавалась для этого. После того, как я глубоко изучила российскую моду, изменила свой стиль, начала одеваться в отечественные бренды. 80% моего гардероба — именно российские дизайнеры, хотя прежде отношение к ним было совершенно иным. Сейчас я вижу, что за каждой коллекцией, показом, площадкой стоят профи, идейные люди, которые плывут против течения и верят, без доли сомнения, в российскую модную индустрию. Мода — это не сектор экономки, который держит на плаву страну. Поэтому здесь только фанаты своего дела, которые горят идеями.

У нашей Неделя моды идет бесконечный процесс развития. Она развила во мне стойкость характера, силу воли, уверенность в том, что если ты горишь идеей, то шаг за шагом будешь добиваться того, что хочешь. Мне хочется, чтобы дизайнеры и бренды тоже прониклись верой в себя и свой продукт, в то, что российская мода может встать на одой ступени с европейскими брендами.

У многих федеральных экспертов скептическое отношение к региональным Неделям моды. Они считают, что есть только Большая Четверка — Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Но, на мой взгляд, это больше история про маркетинг для удержания аудитории. Почему бы не попробовать создать в Ульяновске мероприятие, которое будет интересно на уровне страны, а потом, возможно, и мира? Я уверена: такие истории могут начинаться с небольших городов. Мы уже создали прецедент, объединяем города и страны.

— Вы — идейный человек, откуда в вас стремление сделать мир лучше, красивее?

— Я родилась в семье врача и учительницы английского языка. Родители с детства привили мне эстетику, чувство вкуса, прекрасного. Я читала классику, изучала музыку, балет, современное искусство. У меня два высших образования — историческое и юридическое, это дало мне общую эрудированность. Мне всегда хотелось создать что-то лучшее.

Я очень люблю Ульяновск, огромную Волгу, прекрасную природу — все это вдохновляет. Моя семья, мой род дают подпитку, импульс для деятельности. Наверное, все это вместе привело меня к той точке, где я сейчас нахожусь. Я верю, что российская мода не может находиться в изоляции, нужно обращаться к своим корням, но действовать масштабно, всегда идти вперед.

— Что будет дальше с Неделей моды? Ожидать ли ее дальнейшей трансформации?

— Мне очень хочется, чтобы она была в полной мере международной, принимала делегации со всего мира. Аббревиатура Ulyanovsk Fashion Week — U/FW, под U я подразумеваю, в том числе, слово Union. Поэтому я надеюсь, что наша Неделя моды станет площадкой международного класса, центром притяжения всего самого лучшего из мира Fashion.



Фото: Наталья Гречка



Одежда ульяновских брендов: блуза Kurkuma, костюм ResbyRes