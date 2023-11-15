На Яндекс Маркете покупатели теперь могут заказать товары, которые создали благотворительные фонды и их подопечные. Это новая совместная инициатива маркетплейса и социального проекта Яндекса «Помощь рядом». Товары можно посмотреть в разделе «Ремёсла» Универмага Маркета. Среди них — сувениры, необычные футболки, аксессуары, украшения для дома и многое другое. Деньги от продаж пойдут на поддержку благотворительных фондов.

Инициатива призвана поддержать НКО и их подопечных: например, организации получат льготные условия на размещение и хранение товаров. А у пользователей Яндекса появится доступ к уникальным товарам, созданным с любовью и заботой. Таким образом, фонды смогут получить дополнительный доход для развития и помощи тем, кто в ней нуждается. К инициативе уже подключились 10 благотворительных организаций: «Антон тут рядом», «Простые вещи», «Дари еду», «Второе дыхание», «Ника» и другие.

«Запуск витрины с товарами от благотворительных фондов и организаций — важный проект для Яндекс Маркета. Мы стремимся, чтобы у наших покупателей был не только широкий выбор товаров, но и возможность стать частью благотворительных инициатив. Два года назад мы запустили округление стоимости заказов в пользу НКО, и появление витрины стало логичным шагом развития благотворительности на Маркете», – рассказала руководитель проекта «Ремёсла» на Яндекс Маркете Екатерина Положенцева

В поддержку инициативы на Маркете появилась лимитированная коллекция футболок. Их дизайн помогли разработать известные блогеры и предприниматели. Среди авторов футболок — Варя Веденеева (генеральный директор сервиса печати фотокниг «Периодика»), Маша Федорова (журналистка и сооснователь бренда DIVNO), Саша Жаркова (сооснователь коммуникационного агентства SETTERS и бренда re-feel), Саша Рэд (блогер).

На футболках размещены цитаты, которые девушки посвятили благотворительности и конкретному фонду. Коллекция доступна в разделе «Ремёсла» Универмага Маркета. Деньги от продажи футболок пойдут на поддержку фондов-участников.