Цифровая экосистема МТС анонсировала запуск лимитированной коллекции одежды совместно с московским брендом FBL. Капсула разработана для айтишиков, технарей, гиков и всех причастных к миру технологий.

Новинки «МТС» х FBL разработали для IT-команды «МТС», вдохновляясь философией IT-сообщества True Tech. Каждый год в его рамках проводят образовательные и развлекательные конференции, олимпиады, IT-хакатоны и митапы.

Первая унисекс-капсула состоит из футболок и худи на молнии, при создании которых была применена технология пигментного напыления, что позволило добиться эффекта плавного градиента в фирменных цветах экосистемы. На лицевой стороне размещены вышивки логотипов МТС и FBL, а акцентом тыльной части стала надпись «True Tech».

Капсула станет подарком для сотрудников «МТС» за достижения в работе, активных участников IT-сообщества «МТС», а также участников реферальной программы (рекомендованных IT-специалистов, которые прошли испытательный срок и коллег, которые их рекомендовали).