Трикотаж — это прекрасный вариант для тех, кто ищет баланс между комфортом и модой. Модный эксперт, автор крупной сети телеграм каналов о моде Анита Глосс делится секретами выбора трикотажных вещей, которые не только защитят от холода, но и станут основой для стильных и многослойных образов на любой случай.

«Трикотаж — это не только тепло. Он способен стать главным акцентом в осенне-зимнем гардеробе. К примеру, свитера оверсайз идеально сочетаются с узкими брюками или юбками миди, создавая объемные и сбалансированные образы. Трикотажные платья подходят как для повседневных дел, так и для вечерних выходов — стоит лишь добавить ремень и сапоги на каблуке. Костюмы из трикотажа — это настоящий тренд сезона. Они не только удобны, но и универсальны, их можно носить как вместе, так и по отдельности, создавая множество образов. И, конечно, не стоит забывать о трикотажных аксессуарах — шапках, шарфах и перчатках, которые придают образу уют и завершенность», — рассказывает модный эксперт, автор крупной сети телеграм каналов о моде Анита Глосс.

Комфорт и стильные акценты

Свитера оверсайз остаются на вершине модных трендов уже несколько сезонов. Их успех объясняется не только удобством, но и возможностью создавать многослойные и интересные образы. Такие свитера отлично сочетаются с узкими брюками или леггинсами для повседневных образов. Если добавить юбку миди или макси и сапоги на плоской подошве, получится расслабленный, но элегантный лук. Мягкие текстуры и спокойные цвета делают оверсайз свитер базовым элементом гардероба на холодный сезон.

От будней до вечернего выхода

Трикотажные платья — это прекрасный пример удачного сочетания комфорта и моды. Они могут быть легкими или плотными, в зависимости от погоды, что делает их универсальными для любой ситуации. Важно выбирать фасоны, которые можно легко адаптировать под разные случаи: для работы или вечернего выхода. Добавив к такому платью пояс, массивные украшения или обувь на каблуке, можно мгновенно изменить характер образа, сделав его более эффектным.

Удобство и функциональность

Трикотажные костюмы — это один из главных трендов сезона осень-зима 2024-2025. Они не только удобны, но и предоставляют огромные возможности для создания стильных образов. Костюм можно носить как единый комплект, либо разделить его на части и комбинировать с другими вещами. Свитер можно надеть с джинсами или юбкой, а брюки — с легким свитшотом или блузкой, создавая разнообразные комплекты для разных ситуаций.

Финальные штрихи

Не стоит забывать о трикотажных аксессуарах. Шарфы, шапки и перчатки из мягкого трикотажа придают завершенность любому образу, добавляя текстурные акценты и цвет. В этом сезоне особенно актуальны крупные вязки и насыщенные оттенки — такие как изумрудный, винный и горчичный.

Трикотаж — это идеальное воплощение тепла и стиля, которое делает холодные дни более комфортными и уютными. Благодаря разнообразию текстур и фасонов можно легко создавать многослойные и продуманные образы. Они не только согреют, но и подчеркнут чувство вкуса. В этом сезоне трикотаж станет вашим главным союзником, придающим каждому наряду тепло, стиль и уют.