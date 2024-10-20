Действие новой кампании Present & Simple разворачивается в Довиле, курорте на атлантическом побережье, известном как «жемчужина Нормандии».

Базовые вещи новой коллекции - джемперы, кардиганы, юбки прямого силуэта и трикотажные платья, украшенные элегантной перфорацией, - выполнены из итальянского кашемира.

Помимо трикотажа, в капсулу вошли короткий жакет из фактурной ткани Christine, брюки-палаццо и культовое пальто «с мужского плеча» из шерсти альпаки.

Present & Simple - российский бренд женской одежды премиум-класса, основанный в 2016 году сестрами Камиллой и Ринатой Загидуллиными и их подругой Таней Ягодкиной. Все производство осуществляется в Москве и Московской области, что позволяет бренду полностью контролировать процесс производства, начиная от создания образцов с подгонкой по фигуре и заканчивая выпуском партий. Ткани и пряжа поставляются с итальянских фабрик.

Источник фото: Present & Simple