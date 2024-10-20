Le Journal Intime выпустил продолжение коллекции Petit Trianon, посвященной Марии-Антуанетте и стилю рококо, под девизом «Ценить счастливый миг».

В новую коллекцию вошли топы, трусики-стринги и пояса для чулок, выполненные из кружева. Имена моделей повторяют имена придворных дам Марии-Антуанетты (Софи, Габи и Жюли). Акцентным элементом капсулы стали корсеты. Вещи выполнены в оттенках виридан (пастельный зелено-голубой), спелая вишня, глубокий синий и черный.

Коллекция Petit Trianon FW2024/2025 доступна в онлайн и офлайн-магазинах марки.

Le Journal Intime - российский бренд технологичного нижнего белья, основанный в 2015 году. У бренда есть собственное производство в Москве. Изделия Le Journal Intime выполнены из специальных материалов с применением технологии плоских швов и кроя, обеспечивающего функциональную и физиологическую поддержку груди.

Источник фото: Le Journal Intime