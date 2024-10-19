Новая осенняя коллекция Fashion Rebels отличается замысловатыми вырезами, вариативными размером, пайетками и небанальными цветами.

В капсулу вошли изысканный изумрудно-зеленый кардиган Oxfordна молнии из шерсти альпака, боди Lana с облегающим силуэтом и необычным вырезом, джемпер Bruges с рукавом три четверти, украшенный пайетками и представленный в двух оттенках – сером и коричневом, пуловер Saint Germain с пайетками выполнен из премиальной шерстяной и кашемировой пряжи в черном и сером цветах, водолазки Kanopus из полупрозрачной пряжи на основе мягкой шерсти, украшенные микропайетками.

«Нам было важно сделать каждое изделие приятным на ощупь, ведь тактильность и ощущения «на кончиках пальцев» – то удовольствие, которые мы особенно ценим и в продукте, и в жизни», – рассказала Валентина Муховикова, основательница Fashion Rebels.

Коллекции представлены во флагманских шоу-румах бренда и бутиках в торговых центрах «Океания», на официальном сайте и в магазинах-партнерах.

Fashion Rebels - российский бренд женской одежды, который создает красоту в собственном прочтении и не стремится угодить быстрым трендам. Основательница бренда - дизайнер Валентина Муховикова, а модели Fashion Rebels отличают сложный крой, чистые цвета, необычные фактуры и детали.

Источник фото: Fashion Rebels