Бренд Zielinski & Rozen выпустил книжку-раскраску «Мойдодыр» в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм». Созданный по мотивам одноименной детской сказки Корнея Чуковского, мультфильм стал символом детства сразу для нескольких поколений зрителей. Его яркие и запоминающиеся персонажи радуют детей и спустя 70 лет после выхода на экраны.

Книжка-раскраска представлена в двух форматах. Один - это набор из 13 открыток, цветных карандашей и набора наклеек. В век цифровых технологий открытка с собственноручной подписью - это знак заботы, который помогает сохранить теплые отношения с близкими людьми. Второй набор включает в себя книжку-раскраску, постеры и цветные карандаши.

Zielinski & Rozen - семейный бренд, который ценит традиции, крепкие связи и творческую реализацию. Основатель и идеолог бренда Эрез Розен и его жена Леа - родители трех дочерей, и создание книжки-раскраски стало естественным продолжением их сотрудничества с «Союзмультфильмом».

Источник фото: Zielinski & Rozen