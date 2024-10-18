В капсульную коллекцию вошли одежда, обувь и аксессуары для самых разных случаев жизни, включая тренировки, прогулки, активный отдых и путешествия.

В коллекцию вошли бомбер в стиле sportshic комплект в стиле стритвир – бомбер (80% полиэстера, 20% шерсти) и трикотажные брюки с отделкой из эко-кожи, стильные спортивные брюки, толстовки и свитшоты на молнии с капюшоном. Дополнят образы худи, стильный поло, футболка из натурального хлопка и бейсболка.

В капсулу также вошли кроссовки из легких, дышащих тканей. В цветовой палитре коллекции преобладают оттенки болотного, зеленого и серого. Деталями коллекции стали фирменные шевроны, яркие акценты и элегантные линии.

Forward - российский бренд спортивной одежды с более чем 20-летней историей. Помимо спортивной и повседневной одежды, бренд также выпускает официальную одежду для сборных команд России.

Источник фото: Forward