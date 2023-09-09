Завтрак в пятницу в ресторане со сказочным названием "Нарния" — отличное получилось завершение рабочей недели. Ресторан новый, открыли его только в июне на Патриарших прудах Антон Пинский, Виталий Истомин и Артем Лосев. Интересно было посетить заведение, которое сразу же стало модным и популярным. Бронировала столик заранее, даже с утра в рабочий день почти полная посадка — хотя и много посетителей, но это не помешало мне комфортно провести утренние часы.

Уютно, я бы даже сказала, медитативно — очень приятно было посидеть и просто ни о чем не думать. Не замечаешь никого — комплиментарный бокал просекко, расслабляющая музыка, приглушенный свет от локальных светильников, которые как бы отгораживают от других посетителей и персонала. Интерьер также погружает в приятную созерцательность — открытая кухня, мягкие диваны, абажуры, панорамные окна и стилизованный медный светящийся дракон по всему потолку. Очень атмосферно и оправдывает название.

Ресторан эффектный в пан-азиатском стиле с азиатским аппетитным меню. Яркие блюда придутся по вкусу разным гостям: суши и роллы, фо-бо и том-ям, осьминог и цветная капуста, тосты и сырники, лосось и сибас, круассаны и чизкейки. Никакой чрезмерной остроты, все адаптировано для любого пришедшего гостя. Цены для Патриков весьма гуманные.

Еду принесли довольно быстро.

Мне бы даже хотелось, чтобы смена блюд не происходила так стремительно — подольше бы растянуть удовольствие.

Официант обслуживал очень вежливый и приятный — задавала ему вопросы по блюдам, объяснял подробно и порекомендовал десерт. Основные блюда я выбрала сама — хотела попробовать определенные сочетания и новые для меня варианты приготовления продуктов.

Осталась довольна — абсолютно все понравилось. Изумительно вкусно и роскошная подача.

Порции вполне хорошие, но не очень большие — это и неплохо, я смогла попробовать несколько блюд.

Киноа-боул с авокадо, бататом и яйцом

Идея сочетаний вкусов достаточно интересна. Киноа, ломтики авокадо, томаты, батат, яйцо пашот, бок-чой, листья шпината, кимчи, кинза, кунжут и кедровые орешки — и все это под кунжутным соусом. Получилось вкусно и гармонично. Одновременно легкое, но в тоже время и сытное блюдо.

Жареный рис, угорь, яйцо, кимчи

Еще одно сытное и в тоже время легкое блюдо. Отменный жареный рис арборио, яйцо пашот, нежнейший копченый угорь, кинза, зеленый лук, пак-чой, шпинат, маринованный огурец, соус унаги с разными специями.

Прекрасно продумано, идеально приготовлено и богато подано.

Оладьи из цветной капусты с лососем

Казалось бы обычные оладьи из цветной капусты. На самом деле с соусом васаби, кремовой сметанкой, вкусным слабосоленым лососем, луком сибулет — восхитительная альтернатива сырникам на завтрак.

Вот сырники, классику на завтрак, в этот раз я обошла стороной. Просто столько бы не съела, а вообще всегда везде люблю их пробовать. Надеюсь, в следующий раз непременно оценю.

Вагаси моти с земляникой и клубничным конфи в азиатском стиле.

Десерт — отдельный шедевр. Очень приятное сочетание рисового теста и мороженого. В меру сладко, не приторно. Понравилось.

В заключение. Конечно, хочется прийти сюда еще и не один раз. Ведь на завтрак попробовала я малую часть меню, а есть еще суши и роллы, горячие блюда и много всего вкусного.

Еще раз подчеркну — все на высшем уровне: отменно вкусно, красивая подача, располагающий интерьер и приветливый персонал.

Кстати, даже при том, что все замечательно, они очень хотят стать еще лучше и про каждое блюдо расспрашивали — нравится ли, и про впечатления от визита.