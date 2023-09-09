С 29 августа по 1 сентября в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 40-ая самая масштабная юбилейная международная выставка индустрии моды в России CPM — Collection Première Moscow.

Созданная в 2003 году выставка CPM — Collection Première Moscow за 20 лет прочно заняла лидерскую позицию в развитии индустрии моды России в качестве самой масштабной площадки для бизнеса и презентации новых коллекций одежды, белья и аксессуаров.

Юбилейная 40-я выставка CPM предложила гостям и участникам насыщенное расписание мероприятий, включая деловую программу Бизнес-форума RFRF – Russian Fashion Retail Forum, подиумные показы и спецпроекты на протяжении всех четырех дней работы.

Крупнейшие страны-участницы – Россия, Турция, Италия, Китай и Индия. Параллельно в павильоне 1 Экспоцентра проходил выставочный проект Euro Shoes @CPM, презентующий российские и международные бренды обуви и аксессуаров, а в ТРЦ Афимолл-Сити – стартовала международная выставка производителей ткани Textile Salon. Альянс трех крупнейших в своих индустриях проектов был сформирован в 2021 году и доказал свою эффективность на протяжении последних четырех сезонов.

Конечно, среди прочих выставку посещают и медийные персоны. Актеры, музыканты, телеведущие и инфлюенсеры хотят первыми узнать о тенденциях будущих сезонов и лично познакомиться с российскими и международными брендами.

Вот чем они делились:

Олеся Судзиловская: «Я часто посещаю эту выставку, это уже традиция для меня. Всегда нахожу что-то интересное. Открываю для себя новые бренды и новых дизайнеров.

Кстати, в этот раз познакомилась с компанией VIVO STYLE из Краснодара.

Выставка СPM для меня — это всегда встречи с друзьями.

А то, что тут так много посетителей это уже говорит о том, что каждый год выставка становится все масштабнее. Благодарю Свету Пырескину за знакомство с этой площадкой, за неизменные теплые встречи на ней».

Анна Пескова: “Я рада, что каждый год выставка CPM собирает всех нас. Это новые эмоции, знания и подчеркнутая информация. Понятно, что сейчас вся индустрия красоты и моды ушла в интернет и онлайн- формат, но мне кажется, что те эмоции, ни с чем не сравнимые, любая женщина испытывает, зайдя в примерочную и примерив что-то на себя. Поэтому интересно присутствовать на таких выставках, познакомиться с чем-то новым, зайти в примерочную и уйти домой с чем- то новым.”

Алиса Гребенщикова: “Я считаю, что выставки и магазины конечно же очень нужны, потому что девушкам важно примерять одежду, важно ощущать ее, ткань, из которой она сделана. Важно примерить и вообще это целая история. Когда ты заходишь в магазин, ты немножечко принцесса. Ты заходишь в свою гардеробную, как будто выбираешь какой видишь себя. А выставка очень важная вещь, потому что ты имеешь возможность познакомиться с теми брендами, которые не выпадут тебе рандомно в интернете, которые ты можешь не встретить в торговом центре. То есть выставки необходимы для расширения кругозора. Я каждый раз приходя на выставку CPM всегда открываю в себя какие-то новые имена и названия. И я очень благодарна организаторам, которые приглашают меня. И надеюсь, это будет продолжаться еще долго.”

Маргарита Митрофанова: “Выставка CPM — это настоящий праздник дружбы и встречи с вещами, которые милы, доступны и приятны. Сейчас мода не диктует, а рекомендует. И тренды, которые я могу увидеть в масс-маркете или у дизайнеров можно просто комбинировать. Сейчас легче и проще, но и сложнее в том числе. Что-то сложнее достать, а что-то и проще. Мне просто кажется, что к 50-ти годам я накопила гардероб и сохранила фигуру, поэтому могу носить то, что надевала 30 лет назад.

А мода на оверсайз мне очень близка, поскольку я мама 16-летней девочки, иногда могу что-то у нее взять или купить сама. Поэтому тренды знаю и смотрю, но без сумасшествия.”

Виктория Андреянова: “Я рада быть на CPM, чтобы почувствовать себя в сообществе, встретить коллег, присутствовать на стратегической сессии, которую вели Fashion Consulting Group. Участие в выставке для меня это не просто возможность прирасти клиентами, партнерами, но и поправить прицел и сориентироваться. Потому что сейчас такое время, меня тянут в Retail — это дополнительные затраты и я сомневаюсь, не знаю, как двигаться дальше. И для того, чтобы определиться со стратегией я здесь.”

Никита Тарасов: “Мы посещаем CPM уже много лет, у нас был позитивный опыт сотрудничества с участниками выставки и мы, я и моя супруга, всегда открыты к сотрудничеству. Потому что в силу специфики актерской профессии мне всегда нужно появляться в одежде на публичных мероприятиях, и она почему-то всегда должна быть разной. Как правило каждый раз на CPM я открываю что-то новое, и чувство гордости за отечественных производителей только растет от года к году, от сезона к сезону. Потому что на CPM приезжают достаточно необычные неожиданные российские бренды, которые можно узнать здесь. Это самая централизованная из мне известных выставок, посвященных одежде — для жизни, публичных мероприятий, для сна, для всего. Зимой, летом всегда можешь прийти, узнать что-то новое, познакомиться, для этого такие выставки и делают. Сюда приезжают со всей страны, из-за рубежа несмотря ни на что — это удивительное уникальное событие.

Я отметил украшения By_Chubaruk, с которыми познакомился на выставке. Для меня они стали шагом в другую сторону, к новому себе. Неожиданному, обновленному. У каждого актера есть определенное позиционирование. В киношном бизнесе -это называется типажность, в мире стиля и дизайна -это позиционирование. Сейчас я столкнулся с желанием показать себя с другой стороны, потому что в клетчатом костюме меня уже все знают и видели, и регулярно снимают в таком виде в кино. Но в сторону четок, браслетов, драного свитера-нет.”

Лариса Вербицкая: “Я стараюсь не пропускать эту выставку, и для меня всегда это событие. Мне очень нравится, что здесь собраны и сконцентрированы все сливки, тенденции, которые будут актуальны в предстоящих сезонах.

И, конечно, здесь очень приятное общение. Здесь можно увидеть коллег, которые следят за тенденциями моды, пообщаться со своими коллегами-журналистами. Это событие в модной, культурной жизни не только Москвы, но и всех стран, коллекции которых здесь представлены. Я с удовольствием знакомлюсь с новыми марками, присматриваюсь. Здесь можно почерпнуть много приятных идей не только в формах, но и в красках и цветах, которые будут радовать.

Из трендов мне нравится, что обувь опустилась на удобную высоту. Даже вечерние образы могут быть с очень удобными туфельками или даже кроссовками. Сегодня я примерила несколько вариантов в бренде Душегрея, и это шедевры, очень смелые коллекции. То, что первое я примерила, с этим и ушла.

Также Vivo Style, сейчас один из моих любимых молодых российских производителей. Там можно выбрать одежду и для офиса, и на каждый день, и даже sport casual.”

Агния Кузнецова: "Я в этом году на CPM второй раз и узнала, что у выставки юбилей 40 лет.

Это невероятно круто, и хочу пожелать всем организаторам расширения масштабов. Мне кажется, и в этом году, и в том году одинаково интересные новые дизайнеры. Для меня вот открытие бренд Душегрея. Замечательно подойдет женщинам независимо от возраста. Элегантно, можно целую капсулу создать и ходить. Выделяться из толпы, и ни у кого вот таких вещей не будет.

Я все время ищу свой стиль, при этом мне очень нравится тренд оверсайз. Русские дизайнеры и вообще дизайнеры настолько крутые стали, что остается только восхищаться”

Евгения Малахова: “Я считаю, что офлайн просто необходим. Я человек, который не любит покупать ничего в онлайне. Для меня очень важно посмотреть, потрогать, пощупать. Я лучше переплачу в 10 раз больше, а когда увижу вещь, влюблюсь в нее и пойму, что она создана для меня, но смогу я это видеть только при личном контакте. У меня часто бывает, когда что-то заказываю, тебе обязательно приходит это в другой расцветке или другого размера. Я хочу получать то качество, которое я хочу. Плюсом это еще и возможность какой-то коммуникации, если это формат выставки. Как клиенту для меня важно ощущение самого продукта.”

Юлия Куварзина: “Я не первый раз на выставке CPM и ее очень люблю, потому что ты получаешь визуальное удовольствие, когда в жизни этого не хватает. Сейчас такое разнообразие, ты можешь что-то приглядеть себе, заметить тенденции на будущее, пересмотреть что-то в своем стиле и гардеробе. Это такое расширение кругозора и удовольствие, и конечно же ты встречаешь коллег и находишь новых друзей. Это необыкновенная радость обмена энергией, не говоря о том, что у меня уже есть любимые бренды или я очень люблю ювелирные украшения. Например, By_Chubaruk прекрасная ювелирная история. У меня самой не классический стиль, но у них такая классика и в то же время мне подходит. Как-то пикантно и в то же время можно сочетать со многим. Стиль изысканности, тонкости креативности. У меня уже собирается небольшая коллекция.”

Юлия Такшина: “С PR TREND и выставкой CPM я дружу уже не один год, и каждый год для меня визит на выставку CPM, как праздник, потому что здесь душевно, атмосферно и каждый раз знакомлюсь с новыми брендами. В этом году мы познакомились с Vivo Style, девчонки из Краснодара меня очень поразили. Еще зашла на стенд бренда Душегрея, с которыми я знакома довольно-таки давно.

Это выставка всегда предвкушение чего-то нового, открытия для себя. Эта выставка формирует мой стиль на ближайший год так точно. Мы сотрудничаем с брендами, с которыми мы здесь знакомимся, так или иначе можем делать какие-то коллаборации. Поэтому каждый раз, когда получаю приглашение на CPM, я всегда понимаю, что меня ждет что-то новое, необычное, интересное, красивое, стильное.”

Выставку CPM посетили:

Александр ВАСИЛЬЕВ, Олеся Судзиловская, Влад Лисовец, Юрате Гараускайте , Виктория Давыдова, Рената Пиотровски, Маргарита Митрофанова, Валерия Ланская, Светлана Мастеркова, Алиса Гребенщикова, Ольга Кабо, Лариса Вербицкая, Никита Тарасов, Максим Шарафутдинов, Александр Сирадекиан, Константин Гайдай, Владимир Калинчев, Полина Аскери, Анна Пескова, Илана, Агния Кузнецова, Женя Малахова , Анна Невская, Лина Дембикова, Ирина Чайковская, Алиса Селезнева, Александра Черкасова, Алёна Чехова, Ирина Темичева, Юлия Куварзина , Мирослава Михайлова и Анатолий Черников, Виктория Андреянова, Юлия Такшина , Ольга Филиппова , Яна Крайнова, Ксения Суркова, Снежина Кулова, Дарья Храмцова, Екатерина Щербакова, Владимир Славский, Владимир Макаров, Анна Рыкова, Олеся Бословяк- Кожина, Антонина Клименко, Елена Неверовская ( BlackGlama) ,Наталья Которева, Yurchelos и др.