В рамках парижской Недели моды прошёл показ коллекции Hermès SS/2024. В очередной раз креативный директор Дома Надеж Ване-Цибульски передала сохранившуюся традицию роскоши и элегантности.

Дотронуться до сердец поклонников Hermès, в первую очередь, получилось, благодаря уютной и лёгкой атмосфере. Сценография шоу имитировала цветущий луг, залитый дневным светом, а щебетание птиц переплеталось с динамичной музыкой. Атмосфера так и вызывала желание облачиться в представленные образы, прогуляться среди золотистых зарослей и наслаждаться звуками природы. Надеж Ване-Цибульски хотела передать комфорт и изящество одежды, а изделия из кожи (основного материала модного Дома), пальто, классические костюмы, укороченные топы, юбки-миди, в сочетании с сандалиями доказывают, что марка не изменяет себе и делает акцент, в первую очередь, на практичность и удобство.

«Надеж Ване-Цибульски никогда не нужно беспокоиться о том, вписывается ли Hermès в концепцию тихой роскоши...» - отметила автор ревью на Vogue Runway. И это абсолютно верно подмечено, ведь показ был пронизан сдержанностью и роскошью, а используемые цвета и фактуры тому доказательство. Большое внимание в коллекции было уделено коже, в том числе монохромной цветовой палитре, которая соответствовала фирменным цветам модного Дома, например: красный «Opera Red», бордовый «Rouge H», серый «Etoupe Gray» - являются изюминкой коллекции, а благодаря отсутствию ярких принтов и минимализму, модели обладают эффектом «долголетия».

Надеж Ване-Цибульски решила обратиться к истокам французской марки, переосмыслить коды и придать современную интерпретацию. В коллекции красной нитью проходят разные элементы и детали, отсылающие к наследию Hermès. Дизайнер представляет модели с узорчатыми вырезами, которые превращаются в определенный орнамент. Кожаная фактура настолько тонкая, что не сковывает движения, а лишь подчеркивает формы и лёгкость. Оду женственности дизайнер передаёт через трикотажные топы и юбки-карандаши (кстати, в которых прослеживались стройные полоски из кожи), платья с вырезами на спине и в области декольте, словно «обнимающие» женское тело. «Я говорила о дружбе между женщинами и дружбе одежды» – прокомментировала Надеж Ване-Цибульски.

Рассматривая коллекцию детально, прослеживается отсутствие крупных украшений - это доказывает одно, что дизайнер делала акцент на изысканность одежды, которую не нужно дополнять аксессуарами, за исключением лишь знаковых кожаных поясов и, конечно же, сумок. Не могла остаться в тени и обувь - сандалии в античном стиле, которые, по мнению дизайнера, сочетаются со всеми элементами женского гардероба. Финальный выход собрал в себе основную мысль показа: модель, облаченная в платье из тонкой кожи с точечными разрезами и сандалиях, а в руках сумка “Birkin”, словно соединяющая новый дух “тихой роскоши” со старой-доброй классикой.

Показ Hermès - это всегда особые эмоции и впечатления. Помимо эффектных декораций, коллекция, в очередной раз, подтвердила, что женственность и элегантность всегда будут вызывать восхищение, несмотря на современные решения.