18-19 ноября в зале «Гончаров» Кошелев Конгресс-холл (Radisson Hotel Ulyanovsk) пройдет девятый сезон Недели моды Ulyanovsk Fashion Week. Темой яркого fashion-события станет «Мода и Музыка». В показах примут участие около 30 дизайнеров из городов Поволжья, Санкт-Петербурга, Москвы.

Модные показы пройдут в сопровождении классической живой музыки. Гостей Недели моды ждут стильные и неожиданные коллаборации дизайнеров с местными творческими сообществами, диджеями и музыкантами, а также выступление суперстилевой музыкальной группы. Мода в этот раз будет звучать битами и ритмами.

Хэдлайнером детского блока станет известный московский дизайнер Евгения Климкова. В Ульяновске будет показана коллекция винтажных платьев бренда Klimkova kids, дополненных воротниками с росписью от ульяновского бренда ZHUZHELKA. Дизайнеры познакомились и создали коллаборацию во время восьмой Недели моды в Ульяновске. Недавно они представили свою совместную коллекцию в Москве.