18-19 ноября в зале «Гончаров» Кошелев Конгресс-холл (Radisson Hotel Ulyanovsk) пройдет девятый сезон Недели моды Ulyanovsk Fashion Week. Темой яркого fashion-события станет «Мода и Музыка». В показах примут участие около 30 дизайнеров из городов Поволжья, Санкт-Петербурга, Москвы.
Модные показы пройдут в сопровождении классической живой музыки. Гостей Недели моды ждут стильные и неожиданные коллаборации дизайнеров с местными творческими сообществами, диджеями и музыкантами, а также выступление суперстилевой музыкальной группы. Мода в этот раз будет звучать битами и ритмами.
Хэдлайнером детского блока станет известный московский дизайнер Евгения Климкова. В Ульяновске будет показана коллекция винтажных платьев бренда Klimkova kids, дополненных воротниками с росписью от ульяновского бренда ZHUZHELKA. Дизайнеры познакомились и создали коллаборацию во время восьмой Недели моды в Ульяновске. Недавно они представили свою совместную коллекцию в Москве.
— Неделя моды в Ульяновске — это место для продвижения, сотрудничества, поиска идей и партнеров. Мы рады, что у нас создаются такие коллаборации, ульяновские дизайнеры открывают для себя новые площадки и возможности, — говорит генеральный продюсер Ulyanovsk Fashion Week Алиса Богатова. — В этом сезоне мы решили поддержать российские бренды, марки одежды и аксессуаров, которые создают уникальные и эксклюзивные вещи высокого класса. Конкурировать с масс-маркетом, множеством электронных площадок сегодня сложно. Но эксклюзивные вещи, сшитые специально под вашу фигуру, с необычным кроем и дизайном, ручной работой — это огромная ценность. В них ты чувствуешь себя совершенно иначе: это не просто бренд, а еще и его история, философия, идея.
Организаторы Недели моды в Ульяновске объявляют о старте конкурса Atelier Fashion. В нем могут принять участие ателье и предприятия модной индустрии, работающие в сегменте haute couture, задействующие ручной труд, производящие, в том числе, одежду в единичном экземпляре.
Победитель получит 50 000 рублей на продвижение своего бренда.