Бренд базового нижнего белья и одежды belle you создал капсулу самых необходимых вещей в гардеробе каждой девушки. Мягкие, утепленные легинсы и топы в базовых цветах можно носить самостоятельно или как второй слой для холодных дней.

Легинсы – это одна из самых популярных моделей belle you. В этом сезоне бренд обновил капсулу и расширил молельный ряд. Легинсы доступны в двух вариантах с разными посадками и преимуществами. Гладкие легинсы изготовили из более плотной микрофибры, а пояс сделали более широким и упругим, чтобы обеспечить лучшее прилегание по талии.

Для коллекции выбраны базовые, натуральные оттенки, которые легко вписать в повседневные образы. Два чистых цвета — черный и молочный и варианты с меланжевым плетением в сером и кофейном цвете. В капсулу Essentials также вошли базовые лонгсливы в таких же цветах для создания лаконичных комплектов. Все модели доступны в размерах до 3XL/4XL.

Сочетайте капсулу с вашими любимыми повседневными вещами, составляйте комфортные образы на каждый день. Удобные базовые модели занимают не так много места, их легко взять в любое путешествие.

Новинки уже доступны на сайте и в офлайн-магазинах бренда.