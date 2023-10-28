Новую осенне-зимнюю коллекцию «Дефиле», вдохновлённую природной эстетикой, отличают натуральные оттенки, мягкие ткани, комфортные силуэты, сообщает компания.

В коллекции представлены шорты и топы, футболки с удлинённым рукавом, брюки, халаты, пижамы. Материалы: ткани из мягкой вискозы, трикотаж в рубчик. Цветовая палитра: приглушенные зелёные оттенки агавы, шалфея, хвои, листьев оливы и эвкалипта, мягкие серо-голубые, оттенки натуральной глины и меловых карьеров.

«Дефиле» – бренд, основанный в 2007 году компанией «РозТех». Следуя концепции о том, что красота не поддаётся стандартам, бренд делает ставку на создание комфортного белья для каждой женщины, разнообразный ассортимент и высокое качество. В сети «Дефиле», насчитывающей 90 магазинов в 40 городах России, представлены коллекции нижнего белья и аксессуаров, пляжной и домашней одежды. Бренд отражает самые актуальные тренды и при помощи новейших разработок адаптирует их под массовое производство.