BAON представляет капсульную коллекцию «От Териберки до Камчатки», вдохновленную завораживающей природой и необъятными просторами России. Дизайнеры бренда стремились отразить в ней величие и разнообразие фауны и ландшафта, подчеркнуть необъятную мощь самых дальних и живописных уголков нашей страны.

Особенности двух уникальных мест – Териберки, где можно увидеть вживую китов и северное сияние, величественные скалы и водопады, и Камчатки с ее суровыми вулканами, изумрудными волнами океана, термальными источниками – нашли отражение в принтах и природной цветовой гамме коллекции. А надписи “KAMCHATKA”, “SHEREGESH”, “LAND OF VOLCANOES” напоминают о вдохновляющих точках на карте.

Коллекция включает линию для женщин, мужчин и детей: пуховики и утепленные костюмы, идеально подходящие как для путешествий, так и для городской жизни. Она является продолжением философии BAON: быть элегантным естественно и комфортно.

“Капсульная коллекция «От Териберки до Камчатки» - это уникальный способ насладиться прекрасными природными богатствами Камчатки, не покидая родной город. Дизайнеры активно изучали особенности регионов, какие цвета преобладают в них, а также фактуры и климатические условия, именно поэтому вся линейка выполнена из утепленных материалов. BAON всегда стремится воплотить в каждом изделии концепцию российского стиля с учетом индивидуальности и предпочтений своих клиентов, поэтому все образы представлены в нескольких оттенках”, - Анна Сироткина, коммерческий директор BAON.